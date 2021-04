U prvoj utakmici 30. kola engleskog nogometnog prvenstva pretposljednji West Bromwich Albion senzacionalno je kao gost svladao četvrti Chelsea sa 5:2.

Otkako je Thomas Tuchel zamijenio Franka Lamparda na klupi Chelseaja, plavi sa Stamford Bridgea su u 14 utakmica prije ove primili samo dva gola, da bi im u subotu sastav s dna redoslijeda zabio čak pet.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea koji je ostao četvrti sa 51 bodom, pet manje od trećeg Leicester Cityja, a dva više od petog West Ham Uniteda, dok je WBA i dalje pretposljednji 19. sa 21 bodom.

Zanimljivo je da su čak i nakon ovakvog debakla navijači Chelseaja imali samo najbolje za reći o hrvatskom reprezentativcu. Kovačića su na društvenim mrežama nakon utakmice hvalili gotovo svi. Pogledajte neke od komentara:

The only player who deserves no criticism after today is Mateo Kovacic. World class.

The only one who showed up in a disappointing afternoon.

Beside the final scoreline,Mateo Kovacic had an outstanding game,it was just vibez for him.We're blessed to have him.

The Blue Light : Despite an underwhelming performance by the Chelsea players, Mateo Kovacic was ecstatic this evening. He hardly seemed to put a foot wrong in the game and was by far the best Chelsea player on the pitch. pic.twitter.com/h3uJig9FFf

Jorginho: 3

Absolutely dreadful, gave the ball away a lot and was one of the reasons Thiago got sent off.

Mateo Kovacic: 6

The best player on the pitch (which wasn't very hard to do today) always tried to create something and carried the ball excellently. pic.twitter.com/kOZp6KOKeK

— Mou (@CFCMouu) April 3, 2021