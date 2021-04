Iako u proteklim svojim izjavama nije htio da ga se stavi među favorite za naslov, tvrdo je samo da ga zanimaju pozicije koje vode u Europu, Kovač je nakon utakmice s Angersom ipak izjavio da igrači sanjaju kako mogu otići i do prvog mjesta u francuskom prvenstvu

Monaco, kojeg predvodi hrvatski stručnjak Niko Kovač u susretu 34. kola je na gostovanju pobijedio Angers sa 1:0. Pogodak odluke zabio je Wissam Ben Yedder u 79. minuti utakmice. Za domaći sastav je do 82. minute igrao Mateo Pavlović.

Bila je to peta uzastopna pobjeda momčadi iz Kneževine uz razliku pogodaka 15-0. Monaco je održao tako samo dva boda zaostatka za vodećim Lilleom i bod za drugoplasiranim PSG-om, a i Kovač je sad polako prihvatio činjenicu, bar javno, da je ovo momčad koja je sposobna ozbiljno se potući za naslov prvaka Francuske.

‘Tko sam ja da ih zaustavim’

“Malo je prerano govoriti o tome, imamo još četiri teške utakmice, ali, ako pobijedimo sve do kraja, nešto predivno se može dogoditi. Imamo sjajnu sezonu, nitko nije očekivao da će Monaco biti na ovoj razini. Svi su pričali o PSG-u, Lilleu, Lyonu i Rennesu, ali nitko nije pričao o nama. To znači da su igrači počeli sanjati o naslovu prvaka. A san je prvi korak do ostvarenja nekog cilja“, rekao je Kovač.

“Pričam s igračima svaki dan i imam osjećaj da oni žele puno više. Zašto bih ih ja zaustavio u njihovim namjerama?“ zapitao se Kovač.