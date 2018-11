KOVAČ ZADOVOLJAN UNATOČ PORAZU OD BVB: ‘Remi bi bio najrealniji, ali poraženi smo zbog jedne stvari koja se ne smije događati’

Borussia Dortmund je na svom Westfalenstadionu savladala Bayern sa 3-2

Hrvatski trener na klupi Bayerna doživio je poraz u svom prvom der Klassikeru – derbiju njemačke Bundeslige sa Borussijom Dortmund. Kovačev Bayern je dobro igrao u prvom poluvremenu i dvaput vodio (1-0, 2-1), ali su pogoci Reusa i Paca Alcac

era preokrenuli susret pred prepunim Westfalenstadionom i odveli Borussiju na sedam bodova prednosti u odnosu na Bavarce.

“Da bio je to sjajan dvoboj, obje momčadi odigrale su na fantastičnoj razini. Prvi dio bili smo dominantniji, drugi dio je pripao njima. Nakon njihova brza izjednačenja uspjeli smo opet povesti, ali onda smo primili dva pogotka iz kontre, a to se ne smije događati. Prvi dio smo bili čvrsti u obrani, nisu nam ništa mogli, to nije bio slučaj u nastavku”, rekao je Kovač nakon utakmice.

“Problem su nam stvarala ubacivanja iz drugog plana, a to Borussia sjajno radi. Za tako nešto moraš biti koncentriran cijelo vrijeme, ne trčiš li s njima odmah si u problemu. Ponavljam, takve se stvari ne smiju događati, dolazili su s igračem više pred naš gol. Zato smo i poraženi, premda bi najrealnije bilo neriješeno”, dodao je bivši izbornik.

‘Na ovom porazu možemo graditi’

“Na ovom porazu možemo graditi, bila je to naša najbolja utakmica još od Schalkea, kombinatorika je bila u redu, borbenost na visokoj razini. Sada trebamo otkloniti ove pogreške. Sada trebamo ponavljati ono što smo radili u prvom poluvremenu. Još je dosta utakmica pred nama, sedam bodova minusa sada izgledaju veliki, no mi možemo to u nastavku sezone dostići i radit ćemo kako bismo uspjeli”, zaključio je trener Bayerna.