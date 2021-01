Monaco nije bio u zavidnoj poziciji prošle sezone bili su oličenje osrednjosti, tavorili su po sredini ljestvice, a nerijetko ste ih mogli naći i u donjem dijelu francuskog prvenstva

Pet komada jučer je Monaco utrpao Lorientu. Niko Kovač upisao je tako svoju devetu pobjedu ove sezone, a bila je to četvrta utakmica u kojoj je njegova momčad zabila tri ili više golova.

Iako je Lorient trenutno predzadnja momčad francuskog prvenstva, bilo je tu problema, sve dok Kovač nije zamjenama osvježio svoju momčad koja je na kraju slavila rezultatom 5:2.

“Smijao sam se tome u svlačionici nakon utakmice. Ne znam jesam li ikad napravio tako dobre izmjene u karijeri. Ulazak Golovina dala nam je drugačiju dimenziju u igri. Stevan je napravio neke sjajne stvari večeras, baš kao i Kevin. Jako smo zadovoljni svojim drugim dijelom“, rekao je nakon utakmice Kovač koji je sa svojom momčadi zasjeo na šesto mjesto.

Vrlo su zanimljiv spoj Kovač i Monaco. Nakon što je dobio otkaz u Bayernu koji je nakon toga postao prvak Europe, hrvatski trener nekako se udaljio od one velike nogometne scene te stigao u Kneževinu.

Šarolika družina

Ove sezone situacija je drugačija. Monaco je opasna momčad, no često se ne zna jesu li opasniji po sebe ili po svoje protivnike. Zabijaju puno golova, više od ligaškog prosjeka, ali i puno primaju. Kovač na raspolaganju ima miks iskusnih igrača koji su sad na vrhuncu karijera i mladih, nadolazećih zvijezda. Kevin Volland i Wissam Ben Yedder glavne su napadačke karike, ali ima tu još “dinamita” utjelovljenog u Martinsu, Jovetiću i Golovinu. U obrani ima mladog 19-godišnjeg Badiashilea za kojeg će se vjerojatno “potući” mnogi velikani.

FÚTBOL | Guillermo Maripán 🇨🇱 anotó un gol a los 89' y dio una asistencia tras ingresar a los 46' en @AS_Monaco, que goleó 5-2 a Lorient como visita, por la 16ª fecha de la @Ligue1UberEats 🇫🇷. El equipo de Niko Kovac se ubica 6° con 30 puntos. pic.twitter.com/9ogDjtIARM — Radio Sport Chile (@RadioSportChile) January 7, 2021

Kovač je u ovih 18 utakmica uspio srušiti PSG i razmontirati Bordeaux 4:0, no porazi od Marseillea, Lyona i Lillea pokazali su da ova momčad još uvijek nije spremna za borbu za najviše pozicije u francuskom prvenstvu. No to ne znači da neće biti. Hrvatski trener dobio je ove sezone puno novih igrača, stalno naglašava da ima dosta mladih igrača koji moraju naći svoje mjesto u momčadi i steži iskustvo.

Monaco bi uskoro mogao postati klub koji će zadavati glavobolje svima, a na primjeru Eintrachta vidjeli smo koliko je Kovač sposoban izvući maksimum iz momčadi koje imaju potencijala.