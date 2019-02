KOVAČ U PROBLEMIMA PRED LIVERPOOL: Bayernov trener jednom riječju opisao frustraciju pred poslasticu u Ligi prvaka

Evidentni su problemi koje Bayern ima u obrani, a napadačka kvaliteta Liverpoola veća od one koju ima Augsburg

Dvaput se minhenski Bayern vraćao iz rezultatskog ponora protiv Augsburga u gostujućoj utakmici kojom je otvoreno 22. kolo njemačkog nogometnog prvenstva. Konačnih 3-2 za aktualne prvake koje vodi Niko Kovač znači i da je prednost za vodećom Borussijom Dortmudn – kojoj tek predstoji utakmica kod posljednjeplasiranog Nürnberga – smanjena na dva boda.

Bayern je užasno otvorio utakmicu i već u trinaestoj sekundi autogolom donio radost domaćoj publici. Zaostajali su i 1-2 prije no što su stigli do tri boda i sve to jasno je upozorenje pred utakmicu osmine finala u Ligi prvaka, odnosno gostovanje kod Liverpoola u utorak.

Što promijeniti? ‘Sve’

“Ne mogu se sjetiti kad smo tako rano primili pogodak, takvo što živcira. Moguće je da smo na pameti imali Liverpool. To nije dobro, ali je nešto što se može dogoditi”, kazat će Niko Kovač poslije utakmice za službene internetske stranice kluba, ali, prenosi Bild ono što je rekao Eurosportu, bio je puno precizniji u detekciji problema kad je upitan što treba popraviti za utakmicu protiv Liverpoola.

“Sve!”, odgovorio je Kovač.

Evidentni su problemi koje Bayern ima u obrani, a kvaliteta Liverpoola kad krene u napad sa Salahom, Maneom i Firminom daleko veća od one koju ima Augsburg…