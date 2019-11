KOVAČ NEĆE DUGO BITI BEZ POSLA: Počela velika kampanja za dovođenje hrvatskog trenera na klupu engleskog velikana

Na društvenim se mrežama počela provoditi kampanja za dovođenje Kovača u Englesku

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač (48) više nije trener minhenskog Bayerna, objavio je u nedjelju njemački nogometni velikan. Na hitnom sastanku koji je održan u nedjelju, Kovač je ponudio ostavku, a čelnici kluba su je prihvatili.

“Nastupi našeg tima posljednjih tjedana i rezultati koje smo ostvarili, pokazali su nam da je bilo potrebno djelovati. Uli Hoenes, Hasan Salihamidžić i ja imali smo otvorenu i ozbiljnu raspravu s Nikom i došli smo do međusobne odluke da Niko više nije glavni trener Bayerna. Svi žalimo zbog tog razvoja. Želio bih zahvaliti Kovaču u ime kluba za njegov rad, posebno za dvostruku pobjedu prošle sezone”, naglasio je izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge.

“Mislim da je ovo ispravna odluka kluba. Rezultati i način na koji smo igrali u posljednje vrijeme doveli su me do ove odluke. Moj brat Robert i ja željeli bismo se zahvaliti Bayernu za ovih posljednjih 18 mjeseci. Za to vrijeme naša je momčad osvojila Bundesligu, DFB kup i Superkup. Bilo je to dobro vrijeme i želim klubu sve najbolje”, rekao je hrvatski stručnjak.

Niko Kovač u Arsenalu

I dok se već uvelike spekulira tko će preuzeti klupu Bayerna, na društvenim se mrežama počela provoditi kampanja za dovođenje Nike Kovača u Arsenal. Navijači Topnika zasuli su Twitter porukama dobrodošlice i pozivima Niki Kovaču da dođe u Arsenal. Trener londonskog kluba Unai Emery baš je u škripcu ovih dana. Niže ili loše rezultate ili živcira igrače lošom igrom, pa sve češće zazivaju njegovu smjenu, a sada kada je Kovač ostao bez posla vidjeli su valjda odličnu šansu da nekoga počnu gurati na klupu svog kluba.

“Niko Kovač, dobrodošao u Arsenal”, “Radije bih Niku Kovača nego Mourinha i Allegrija”, “Odaberite Kovača”, “Niko Kovač je novi menadžer Arsenala. To ste ovdje čuli prvi put”, “Niko Kovač odmah u Arsenal! Učinite sve da se to ostvari”, “Iskreno, ja bih Niku Kovača”, “Bayern je upravo dao otkaz Kovaču. Arsenal mora požuriti i smijeniti Emeryja te ga nadomjestiti Kovačem ili Allegrijem”, “Čini se da je Niko Kovač dostupan”, ovo su samo neki od komentara na Twitteru.

I’d rather take Kovac at Arsenal over Mourinho and Allegri — Mitch $tacks (@MSdaghost) November 3, 2019

Nico Kovac to Arsenal now.@Arsenal Make it happen. — The Godfather, PhD. (@gideorlah) November 3, 2019

Looks like Niko Kovac is available #Arsenal — JSN RDG (@CincyToLondon) November 3, 2019

Da, možda se isprva ne čini važnim to što netko na društvenim mrežama piše da želi Kovača za trenera, ali postaje važno onog trenutka kada mediji to počnu prenositi. A prenijeli su. I to ne samo hrvatski već i dobar dio londonskih i engleskih medija, a to pak sada znači kako se Kovača, dakako neslužbeno, može smatrati kandidatom za klupu Arsenala.