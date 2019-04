KOVAČ JE TEMA DANA U NJEMAČKOJ: Totalnim nogometom zaludio naciju, nema tko ne priča o njemu: ‘Niko uzvraća udarac’

Niko Kovač je ponovno njemački junak

Bayern Munchen – Borussia Dortmund 5-0. Da, zvuči tako nestvarno, pogotovo zbog situacije u kojoj su se Bavarci nalazili, kao i negativnog Kovačevog rekorda u susretima s divom iz Dortmunda.

KOVAČ ZAPANJIO NIJEMCE PONAŠANJEM: Igrači se pokorili euforičnom Hrvatu; isplivao detalj u kojem leži tajna demoliranja Borussije

Ali, upravo je tako i završilo, kao što rezultat i sugerira. Totalnim nogometom! Kovač je tema dana u njemačkim sportskim medijima i rubrikama. Naslovnice je rezervirao “savršenom pripremom utakmice i energijom uz teren”, kako se ističe.

Demonstracija moći

“Bila je to demonstracija moći i rekordna pobjeda. Kovač je preuzeo vodstvo”, ističe Bild.

Ugledni njemački medij u subotu piše i kako je Bayern u potpunosti rastavio Borussiju i preuzeo vodstvo u utrci za naslovom…

Prenosimo pisanje Bilda:

Bayern u prednosti u posljednjih 6 kola

“FC Bayern je zabio pet komada Borussiji i trijumfirao. Sad Bayern ima prednost u preostalih 6 susreta, a gol razlika povećala se na +15.

Predsjednik Bayerna Uli Hoeneß zahtijevao je, uoči samog početka susreta, i rekao kako više neće biti nikakvih izgovora, ali kako tu ne misli na poraz. ‘Jer, mora se pobijediti, nema alternative’…

‘Razveselite tribine i donesite im radost’, bila je poruka Uli Hoeneßa”, piše Bild u tekstu.

Minhenski Süddeutsche Zeitung (SZ) donosi tekst pod naslovom:

“Naš trener uzvraća udarac”.

Najveća trenerska pobjeda

U tekstu se ističe:

“Ubrzo nakon njegove najveće pobjede trener Bayerna Niko Kovač rekao je jasno i glasno da ga smetaju neke stvari, te se na taj način obračunao s kritičarima.

“To nije u redu, to što se ovdje događa”, viknuo je putem mikrofona naciji”.

Salihamidžić: ‘Ovo je bila naša najbolja utakmica ove sezone’

SZ dodaje kako je sportski direktor kluba Hasan Salihamidžić kazao kako je to bila najbolja Bayernova utakmica ove sezone.

Nijemci javljaju i kako je Kovač upitan od strane novinara da li je ova pobjeda oslobađajuća za njega, zbog kritika? Kovač se tada, kako ističu, “sarkastično” nasmijao i kazao:

“Kada pobijediš, nisi učinio ništa ispravno. A kada izgubiš, onda si sve pogrešno napravio i glavni si krivac. Takva je priča s nama trenerima. Nisam moralist, ali me to jako nervira”, poručio je Kovač svima onima koji nisu vjerovali u njega sve do povijesne petice Borussiji.

Kovač je citirao zlatno pravilo (“ono što ne želite, ne činite ni drugima”).