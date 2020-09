KOVAČ JE BIO PRED DOVOĐENJEM JEDNOG OD NAJTRAŽENIJIH IGRAČA DANAŠNJICE: No onda je dobio neviđenu odbijenicu

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač upisao je proteklog vikenda prvu pobjedu sa svojim novim klubom Monacom, no onda su stigle loše vijesti.

Kovač je kao jedan od uvjeta svog dolaska u Kneževinu navodno postavio dovođenje nekadašnjeg njemačkog reprezentativca Marija Götzea, no taj mu se plan neće ostvariti. Nijemac je, kako piše ugledni list Bild obavijestio Kovača da mu nije sad prioritet doći u Monaco te da važe druge dvije ponude.

Mario Götze has rejected to join AS Monaco.Former World Cup winner prefers Spanish or Italian club.

