Trebao je biti nasljednik Karima Benzeme, no ispostavilo se da nije ni njegova sjena. Luka Jović preskup je bio za Real i Kraljevski klub ga se želi što prije riješiti, piše španjolska Marca.

Dobio je ove sezone puno prilika, nastupio je u 25 utakmica, a zabio samo dvaput. Španjolci su izračunali da zabije gol svakih 385 minuta, što je za centarfora cijela vječnost. Da bi stvar bila gora, Jovićevo ponašanje van terena katastrofalno je. Opet mora u izolaciju jer se družio s prijateljem koji ima koronavirus.

Jović se odmah testirao na koronavirus i rezultati su bili negativni, no svejedno mora u samoizolaciju u trajanju od 14 dana jer španjolske vlasti imaju stroge mjere opreza oko sprečavanja širenja koronavirusa.

MARCA: Jovic for sale! Real Madrid are listening to offers. He has not convinced in either his sporting performances (2 goals in 770mins) or his attitude. His isolation due to the Covid risk is the latest of several controversies outside the field. pic.twitter.com/tSfsmHvzvf

— M•A•J (@Ultra_Suristic) July 8, 2020