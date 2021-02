KOVAČ BRILJIRA U FRANCUSKOJ, PREPORODIO JE MONACO: Nestvarnim nizom izjednačio je rekord star 23 godine

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač od početka ove sezone sjedi na klupi francuskog velikana Monaca.

SJAJNI NIKO KOVAČ U ŠESNAESTINI FINALA NATJECANJA: Monaco i Marseille prošli, Bordeaux ispao

Kovač od dolaska u klub iz Kneževine radi sjajan posao i trenutno se, nakon 24 odigrana kola, nalazi na četvrtom mjestu francuske Ligue 1 sa smo šest bodova zaostatka za vodećm Lyonom.

Monacu dobro ide i u Kupu. U srijedu je Kovačeva ekipa na gostovanju svladala drugoligaša Grenoble sa 1:0, plasirala se u šesnaestinu finala Kupa i stigla do svoje osme uzastopne pobjede u svim natjecanjima.

Kovač je tako izjednačio rekord star 23 godine.

8 – Monaco have won eight consecutive games in all competitions for the first time since October-December 1997 (also 8). DagheMunegu. #GF38ASM pic.twitter.com/B2rE1rcOcp

— OptaJean (@OptaJean) February 10, 2021