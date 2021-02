Na testiranju je bio pozitivan i jedan neimenovani član tehničkog osoblja u Interu

Talijanski velikan Inter, prvoplasirana momčad Serie A potvrdio je da su na testiranju na Covid pozitivni bili njegovi direktori Beppe Marotta, Alessandro Antonello i Piero Ausiolio.

Pozitivan je bio i Interov odvjetnik Angelo Caplellini te jedan neimenovani član tehničkog osoblja.

📑 | COMUNICATO I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al Covid-19 👉 https://t.co/NeVsLeSuPc#FCIM — Inter (@Inter) February 25, 2021

Nakon provedenih testova, Inter potvrđuje da su pozitivni na testu za COVID-19 bila dva generalna direktora, Alessandro Antonelli i Giuseppe Marotta, sportski direktor Piero Ausilio, klupskim odvjetnik Angelo Capellini i član tehničkog osoblja. Svi menadžeri i članovi momčadi će slijediti epidemiološka pravila”, stoji u priopćenju Intera.

To znaći da će momčad Intera zavšiti u samoizolaciji sve do utakmice protiv Genoe. Do tada neće ni trenirati što bi mogao za njih biti ozbiljan problem.