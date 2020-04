Inter je već nekoliko godina u dosta teškoj financijskoj situaciji, ali uspio je od 2015. godine bez većih problema održati svoj prvoligaški status

Teški su ovo dani za nogomet, a teške posljedice koronakrize osjeća hrvatski prvoligaš Inter Zaprešić.

Njihov sad već bivši trener Željko Petrović više nije u klubu, no to nije najgore što se dogodilo klubu. Naime, leđa su Interu okrenuli i investitori koji su ove zime uložili u klub.

“Na žalost, moj je posao u Interu završen. Nazvao me Kvrgić i rekao mi je da zbog neizvjesne situacije uzrokovane koronavirusom više nije u mogućnosti sa svojim partnerima investirati u klub. Moj je ugovor, inače, trajao do 30. svibnja, međutim rekli su mi kako nema potrebe da ostajem u Interu, budući da više neće financirati klub. A oni su me i doveli u Inter, rekli su mi da ne mogu ostvariti ono što su obećali, te da je ovaj sporazumni raskid najbolje rješenje u ovako teškoj situaciji”, rekao je Petrović za Sportske novosti.

