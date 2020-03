KORONA NAGRIZA KOSTUR VATRENIH: Ostajemo li bez Dalića i trojice ključnih igrača? Ne brinite se, stižu ‘novi Vatreni’ i izgledaju moćno

Nekima će se ova odgoda činiti kaotičnom, a neki bi na nju mogli gledati kao na revitalizaciju reprezentacije

Danima se kuhalo i mirisalo je na katastrofu, tko ju je namirisao, to jest, predosjetio, imao je dobar instinkt jer se ona na koncu i dogodila. Nemojte nas krivo shvatiti, ljudski životi i zdravlje na prvom su nam mjestu kao i svom racionalnom svijetu i odluka o odgađanju Eura 2020. godine bila je jedina logična, međutim, moramo se zapitati kakve će ona posljedice ostaviti konkretno na hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Notorni koronavirus mogao bi u potpunosti promijeniti opis reprezentacije i u međuvremenu, do ljeta 2021. godine, kada je zakazan novi termin odigravanja Europskog prvenstva, mogli bismo ostati bez cijele osovine momčadi, odnosno ključnih igrača.

Nekako je predodređeno bilo da se ovoga ljeta od reprezentacije oproste senatori Luka Modrić, Ivan Rakitić, možda i Domagoj Vida i Ivan Perišić, jer na njihovim se pozicijama gomilaju kvalitetni mladi igrači koji su opet prestari za posudbe u U-21 momčad i teško je da mogu čekati godinu ili dvije, s obzirom na formu, uzlet, vrijednost i unosne transfere.

Modrić odlazi?

Ipak, riječ je ovdje o nositeljima momčadi, o famoznim “srebrnim Vatrenima”, živućim legendama koje su Hrvatskoj donijele najveći sportski uspjeh u povijesti, ma što god neki tvrdili, to doista jest najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta. Što se Modrića tiče, on je u specifičnoj situaciji, delikatnoj možda je bolje reći. U Real Madridu ove sezone ne igra puno, statistika u kojoj je nekada bio najjači, poput duela, točnosti dodavanja, polako opada, a sve manje se nalazi u situacijama u kojima može koristiti svoje razigravačke i organizacijske sposobnosti. Tu je ulogu u Realu ove sezone preuzeo mladi Urugvajac Fede Valverde, a Modrić mu je, ispada na kraju, tek alternativa.

Modriću istječe ugovor sljedećeg ljeta, što, da skratimo priču, znači da će ovoga ljeta vrlo vjerojatno napustiti Madrid jer samo tako Real na njemu možeš ušićariti koji milijun eura. Pričeka li kojim slučajem do zime, Modrić će moći pregovarati s bilo kojim klubom i sljedećeg ljeta otići bez odštete. No, najveći problem za reprezentaciju je taj što će sljedećeg ljeta Modrić biti godinu dana stariji, umorniji i potrošeniji.

Postaje naporno

Glasine kažu kako bi Modrić karijeru mogao nastaviti u MLS-u ili eventualno u Italiji, čitaj Inter ili Milan. U oba slučaja bio bi ključni igrač u svojim ekipama, u oba slučaja igrao bi cijelu sezonu, a to je za nogometaša koji će na jesen zagaziti u 36. godinu života, ipak malo prenaporno.

Nadodamo li novonastali scenarij u kojem će se sve lige odgođene zbog koronavirusa morati završiti do 30. lipnja ove godine, dobivamo situaciju u kojoj će igrači, pogotovo ovi koji igraju Ligu prvaka, jaku predsezonu i kojima lige počinju u kolovozu, igrati godinu dana bez predaha. Među te igrače spadaju i navedeni hrvatski reprezentativci, a sada tom klupskom planu dodajte još i reprezentacijske obveze i dobit ćete monstruozan kalendar koji će biti teško balansirati.

Rakitić spašava karijeru

S Rakitićem je slična stvar. On je ove sezone već dva puta izostao baš iz tih razloga. Imao je napornu prošlu sezonu, u klubu se mijenja situacija, dolaze novi igrači, mora se boriti za mjesto pod suncem, mijenjao se i trener, bilo je internih sukoba sa sportskim direktorom Ericom Abidalom koji ga je svim silama htio prodati… Rakitiću se puno toga nagomilalo i morao je birati između klupske karijere, koja mu osigurava egzistenciju ili reprezentacije za koju je dao posljednji atom snage na SP-u 2018. godine. Rakitić je svojim odabirom već dao naslutiti kako bi mu ovaj Euro trebao biti posljednje natjecanje u dresu reprezentacije, a sada bi, baš kao i Modrić, mogao napustiti ekipu prije Eura 2021.

Rakitić gotovo sigurno napušta Barcelonu na ljeto. Imaju širinu na njegovoj poziciji, on više ne smije grijati klupu, a isto tako nije da baš nema zainteresiranih za njegove usluge. I tu imamo istu stvar kao i s Modrićem. Koji god klub Rakitića dovede vrlo će ga brzo opteretiti s dovoljno posla da će mu sve drugo osim nastupa za klub vjerojatno postati teret. Digresija, ne kažemo da su njih dvojica manje patrioti ako se oproste ranije ili odluče za klub, jednostavno, dali su dosta i previše za Vatrene i red bi bio da se posvete klupskoj karijeri i privedu je kraju na top-razini.

Perišićeva situacija

Ivanu Perišiću, koji jest nešto mlađi od Rakitića i Modrića, budućnost je podosta neizvjesna. Naime, on je i dalje igrač Intera na posudbi u Bayernu, ali Bavarci ga za sada ne namjeravaju otkupiti, a Antonio Conte ga ne želi u Milanu. Perišić je u 32. godini, ali zbog svojeg atleticizma može sigurno odigrati još i za klub i za reprezentaciju. Međutim, Perišić je teškoj situaciji jer će možda opet promijeniti klub, a to znači novo dokazivanje i potpuna posvećenost. Godina pretrpana obvezama za reprezentaciju mu sigurno neće biti olakotna okolnost.

Kao i Modrić i Rakitić, Perišić ove sezone također ima problema s formom. Oscilira, malo je na klupi, malo dobije neku priliku, tu i tamo zabije, ali konstante nema niti kod jednog od spomenute trojice. Sve i da ostanu u svojim trenutnim klubovima, pitanje je koliko bi sljedeće sezone igrali i u kakvoj bi formi bili, a to opet nije baš dobro za moral i natjecateljsku formu u reprezentaciji.

Možemo se još dotaći igrača koji su na margini oproštaja, poput Domagoja Vide, Milana Badelja. Obojica su još u dobrim klubovima, igraju uglavnom solidan nogomet, ali kao što smo rekli, na njihovim pozicijama ima podosta mladih igrača koji čekaju šansu i, realno, igraju puno moderniji nogomet.

Problem s Dalićem

No, postoji i situacija s izbornikom Zlatkom Dalićem. Naime, on ima ugovor s HNS-om do ljeta ove godine i kako sada stvari stoje nije ga produžio niti je dao naslutiti da će ga produžiti. Kazao je u razgovoru za RTL ovako…

“Sve je ovo novo, nisam o tome razmišljao. Imamo dovoljno vremena, sjest ćemo i vidjeti što je najbolje za sve nas. Ja sam se spremao i živio za taj Euro u lipnju, o ovome ćemo tek razgovarati. Za mene je ovo najbolji posao koji ću u životu raditi, hrvatska reprezentacija je san svih nas, to je ono što ja najviše volim. Situacija je takva kakva je pa ćemo još vidjeti”, veli Dalić.

Pitanje je dakle, hoće li Dalić uopće voditi Vatrene na Euru 2021.? Nekako se Dalić zatvorio u posljednjih godinu dana i još tamo nakon SP-a 2018. godine dao je naslutiti kako bi odradio eventualno još jedno natjecanje i onda se posvetio nečem drugom u životu. Taj Euro 2020. trebao je vjerojatno biti i njegovo posljednje natjecanje s Hrvatskom, a kao i igrači Dalić također ima zamjenu koja čeka kao zapeta puška.

Aktualni izbornik U-21 reprezentacije, Igor Bišćan, kao jedan od najboljih mladih hrvatskih trenera vjerojatni je Dalićev nasljednik i savez je tu osiguran. A dolaskom Bišćana opet bi se sve moglo promijeniti jer bi taj vjerojatno povukao podosta mladih igrača koji su već trebali biti u A reprezentaciji, a samim time ubrzao bi se proces umirovljenja senatora. No, to ćemo ostaviti za neki drugi put.

‘Novi Vatreni’

Postoji i neko riješenje koje bi zadovoljilo sve strane. I one koji navijaju za ulazak mladih igrača i one koji navijaju da senatori ostanu što duže. Dalić ili tko god već bude vodio reprezentaciju, može uvesti još jaču rotaciju. Kroz sezonu može forsirati samo mlade snage i senatore ostaviti u klubovima da rade svoj posao te ih povući možda samo za krucijalne utakmice. Da, riskira gubitak kemije u ekipi, ali sačuvat će ih za taj Euro i imati ih možda malo svježije, a opet imat će i ugirane “klince” i možda mu se već izrodi nova pobjednička generacija.

Hrvatska i bez senatora ima odličnu ekipu. Livakovića na vratima, Vrsaljka na desnom beku, Barišića ili Domagoja Bradarića na lijevom, Ćaleta-Cara i Dejana Lovrena te Marina Pongračića u pričuvi na stoperima, Matea Kovačića kao lidera veznog reda, Marcela Brozovića u “primeu”, Nikolu Vlašića koji je u stalnom uzletu, Josipa Brekala i Antu Rebića na krilima, Brunu Petkovića i još uvijek itekako ubojitog Andreja Kramarića u špici. A ne zaboravimo i Marija Pašalića i cijeli niz vrhunskih mladih igrača koji još uvijek nisu pozvani poput Boška Šutala, Nikole More, Domagoja Bradarića, Luke Ivanušeca…

Napola puno ili prazno?

Hrvatska neće nestati odlaskom Modrića i ekipe, kao što vidite i bez njih izgledaju sasvim moćno. Neće više biti ista, novog Modrića nemamo niti ćemo ga vjerojatno više ikada imati, ali imamo hrpu mladih igrača za koje zapravo niti ne znamo kakvi su u reprezentaciji, a ovo bi mogla biti idealna prilika da saznamo.

E sada je samo stvar jeste li tip osobe kojem je čaša uvijek napola puna ili napola prazna? Nekima će se ova odgoda činiti kaotičnom, a neki bi na nju mogli gledati kao na revitalizaciju reprezentacije, a to opet ne bi bilo baš tako loše.