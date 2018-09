KOPIĆU PRESUDIO NAVODNI TAJNI SASTANAK: Navijači donijeli inkriminirajuće dokaze, Huljaju pao mrak na oči

Kopić se navodno sastao s Igorom Štimcem i to je bio razlog njegovom odlasku s klupe Hajduka

Željko Kopić više nije trener Hajduka, a za sad još nema službenog objašnjenja takve odluke uprave kluba, jer se s Poljuda još nisu oglasili po tom pitanju. No, mediji u Hrvatskoj pišu o novom potresu u splitskom klubu.

Nepoznate osobe iz redova navijača donijele inkriminirajuće dokaze

Tako 24 sata ističe kako su za sad nepoznate osobe iz redova navijača navodno su donijele na Poljud predsjedniku Hajduka Jasminu Huljaju dokaze o sastanku trenera Željka Kopića s Igorom Štimcem…

“To je bila kap koja je prelila čašu i koštala Kopića smjene. Iako je Kopić već trebao dobiti otkaz zbog loših rezultata i negledljive igre njegove momčadi, pa i zbog toga što mu je svlačionica okrenula leđa, na koncu mu je presudio sastanak s čovjekom koji u redovima navijača Hajduka ima status ravan Zdravku Mamiću. Što je ponukalo Kopića da se sastane sa Štimcem nije poznato, je li od njega tražio savjet, ili je to bio tek prijateljski susret, manje je važno,” piše spomenuti medij.

Huljaj mu je do sad čuvao leđa

Kopić potpisuje najgore rezultatsko razdoblje u novijoj povijesti kluba, ne samo da u prvih šest kola ove sezone nije upisao nijednu pobjedu, nego je u zadnjih 13 službenih utakmica upisao svega jednu, i to protiv slabašne Istre 1961.

No, sve do sad Huljaj mu je čuvao leđa. Nakon susreta s Goricom prije 20-ak dana nije prihvatio ostavku koju mu je trener ponudio, zajedno sa sportskim direktorom Bjelanovićem. Potom je nakon dvoboja u Koprivnici protiv Slavena prošle subote i novog remija dugo razmišljao da li smijeniti Kopića i klupu ponuditi Igoru Tudoru, a onda je ipak odlučio da mu je ipak bolje rješenje ostaviti Kopića na klupi. Sve do danas.