KOPIĆ SE OBRUŠIO NA SUTRAŠNJEG PROTIVNIKA: ‘Rijeka zalije samo gostujuću polovicu travnjaka pa igrači proklizuju!’

Željko Kopić se obratio novinarima uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Rijeke

Trener Hajduka, Željko Kopić, održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg gostovanja protiv Rijeke na Rujevici. Trener se osvrnuo na raspored, stanje travnjaka i objave svojih igrača na društvenim mrežama.

“Raspored smo već komentirali, neki igraju sedam-osam utakmica na domaćem terenu, ali to je tako. Bez maksimalne energije, duel-igre i brze tranzicije će biti jako teško. Rijeka uspijeva, bez obzira na odlaske igrača, držati prepoznatljiv stil igre s visokim intenzitetom i brzim tranzicijama, te moramo biti na izuzetno visokoj razini”, rekao je Kopić.

“Ne pratim društvene mreže jer pokušavam održati svoju mentalnu higijenu”, rekao je Kopić na pitanje kako komentira objavu jednog svog igrača.

“Pomoćni teren još nije spreman za trening, trenirali smo na glavnom koji je u stanju kakvom jest i s podlogom na Rujevici nema nikakve veze. Prednost Rijeke je što su prvi u Hrvatskoj krenuli s tom hibridnom podlogom, a svima drugima treba vremena za adaptaciju, to su stvari o kojima treba voditi računa. Domaćin uvijek zalije jednu polovicu travnjaka, i to gostujuću. Kad uđeš u igru, pomisliš da su ti kopačke dobre, a onda počneš proklizavati. To stalno rade, a na nama je da se na to sve adaptiramo i budemo što bolji”, dodao je.