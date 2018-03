KOPIĆ NAJAVIO DERBI I KOMENTIRAO KEKOVU IZJAVU: ‘Cijelo vrijeme se nameću sudbonosne utakmice’

“Kvalitetna ekipa, kvalitetno vođena, u dobroj su formi”, najavio je trener Hajduka jadranski derbi

Hajdukov trener Željko Kopić dan uoči jadranskog derbija održao je konferenciju za medije u Splitu i najavio dvoboj protiv Rijeke. Splićani će u utakmicu ući bez Tudora, Almeide, Gustava i Memolle koji su ozlijeđeni. Zbog kartona susret propuštaju i Fomitschow i Hamza dok će se o nastupu Tome i Futacsa odlučiti kasnije.

“Od nas očekujem da inzistiramo na hrabrosti”

Pohvalio je Kopić ekipu Matjaža Keka.

“Kvalitetna ekipa, kvalitetno vođena, u dobroj su formi. Od nas očekujem da inzistiramo na hrabrosti, agresivnosti, visokom intenzitetu, da se taktički nametnemo na pravi način. Igramo na svom stadionu, pred svojim navijačima, napravit ćemo sve da dođemo do pobjede”, rekao je Kopić, a prenosi Dalmatinski portal.



KEK NEPORAŽEN NA POLJUDU: ‘Radije bih sto puta igrao u takvom ambijentu nego išao u Kranjčevićevu’

Na klupi riječke momčadi slovenski stručnjak dosada nije doživio nijedan poraz na Poljudu.

“Svaki protivnik ima neke svoje pozitivne i negativne tradicije, mi kroz te specifičnosti pripremamo ekipu da bude prava. Želimo biti svoji, igrati kvalitetan nogomet i bez obzira na ono što je bilo prije, kroz pravi pristup i igru doći do rezultata”, objasnio je.

Trener Kopić na konferenciji za medije uoči dvoboja s Rijekom • https://t.co/G8OMa1wn6z #Hajduk pic.twitter.com/Usbk3w8Mlk — HNK Hajduk Split (@hajduk) March 30, 2018

Još jedna sudbonosna utakmica…

Ova utakmica odlučit će o momčadi koja će u završnicu prvenstva krenuti na drugom mjestu.

“Cijelo vrijeme se na našim presicama nameću sudbonosne i presudne utakmice. Svjesni smo da svaka nosi tri boda, da je bitna za drugo ili treće mjesto, da možeš ući u finale Kupa i ne ući, ali bavimo se time da igramo što bolji nogomet i da nas to dovede do boljeg rezultata”, rekao je Kopić, a novinare je zanimalo kako komentira Kekovu izjavu koji je izjavio da mu je draže igrati pred 20.000 gledatelja na Poljudu, nego pred praznom Kranjčevićevom.

“Svatko tko voli nogomet voli vidjeti kvalitetnu nogometnu atmosferu, zato takvi profili ljudi i sportaša vole doći na Poljud. To je privilegija za svakoga, ja se također radujem atmosferi, stoga me ne čudi što je Kek to kazao”, zaključio je.