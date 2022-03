Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u utorak je nakon pobjede protiv Bugarske 2-1 u Dogi, izašao pred novinare.

Izjava odjeknula

Jedno od pitanja bilo je i o njegovoj izjavi uoči Bugarske.

"Promijenit ćemo cijelu momčad, staviti cijelu novu momčad i dati dečkima šansu. Moramo kao stožer dobiti odgovore na neka pitanja, s nekim igračima vidjeti jesu li ili nisu, vidjeti hoće li se nametnuti ili odmetnuti", kazao je bio Zlatko Dalić i zaintrigirao novinarsku maštu, ali i javnost pomalo. Sad je objasnio svoju izjavu na izravno pitanje našeg Antonija Vuksanovića. Riječ je, naime, o pogrešci u izražavanju...

'Krivo sam se izrazio'

"Ma dobro, krivo sam se izrazio, nisam to tako trebao reći, sorry, nije to bila dobra riječ. Oprostite zbog toga, malo sam krivo rekao. Dečki su tu da odigraju kako mogu, a na nama je da napravimo analizu kroz dva-tri mjeseca, te da popis 15. svibnja za Ligu nacija bude ispravan. Pratit ćemo i hrvatsku ligu i druge lige te ćemo odabrati najbolje", odgovorio je Zlatko Dalić uredniku RTL Sporta.

To možete vidjeti u priloženom videu gore od 12.09.