KONAČNO POZNAT ISHOD JEDNE OD EPSKIH BORBI: Robinho otkrio tko je pobijedio u tučnjavi Ibrahimovića i Gattusa

Svojevremeno je Zlatan na treningu izazvao Gennara Gattusa na jiu-jitsu borbu

Legendarni brazilski napadač, Robinho, razgovarao je sa novinarima Marce o svojoj turbulentnoj karijeri. Predviđalo se kako će Robinho biti novi Pele, ali čovjek, iako je igrao u najjačim europskim klubovima, nikada nije ostvario svoj puni potencijal.

Iz Santosa je prešao u Real Madrid i tu je zapravo počela priča o novom brazilskom čudu. “Znam da su neki ljudi očekivali da osvojim Zlatnu loptu. Kad Pele priča o tebi, ljudi slušaju. Vukle su se razne usporedbe, ali nema novog Pelea niti će ga ikad biti”, rekao je Robinho.

Meč Zlatana i Gattusa

Igrao je još i za Manchester City i AC Milan, a u Italiji je svlačionicu dijelio sa Zlatanom Ibrahimovićem s kojim je stvorio posebno dobar odnos.

“Zlatan mi je znao govoriti kako je upravo on nagovorio Milan da me dovede. ‘Doveden si zbog mene9, govorio mi je. Je li bio arogantan? Je, ali na dobar način. Za mene je on bio sve što napadač mora biti, showman i pobjednik”, rekao je Robinho.

Zatim je otkrio jednu dobročuvanu tajnu. Naime, svojevremeno je Zlatan na treningu izazvao Gennara Gattusa na jiu-jitsu borbu.

“Jednom je na treningu izazvao Gattusa na jiu-jitsu borbu. Gledali smo kako taj ljutiti i nabrijani destruktivac borilačkim vještinama nasrće na Zlatana koji ima crni pojas. Tko je pobijedio? Zlatan uvijek pobjeđuje”, zaključio je Robinho.