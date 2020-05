Nakon dvomjesečne pauze u subotu se nastavlja njemačko nogometno prvenstvo, ali bez navijača na stadionima, a to znači i bez prave nogometne atmosfere.

NEĆE SVI NASTAVITI PRVENSTVA: Belgijanci završili sezonu, zna se tko je prvak i tko ispada iz lige

Zbog pandemije koronavirusa nogometni fanatici zasad su osuđeni na to da utakmice prate preko tv ekrana, a televizijaska mreža Sky ponudila je svojima pretplatnicima da utakmice Bundeslige prate sa izvornim zvukom ili sa zvukom koji nudi navijački ugođaj.

Ukoliko se odluče za izvorni zvuk sa praznih stadiona gledatelji će moći čuti samo međusobno dovikivanje između igrača i trenera, dok druga audio opcija nudi navijačku atmosferu, odnosno skandiranje i pjevanje navijača i njihove reakcije na zbivanja na terenu. Riječ je o unaprijed snimljenom materijalu koji će režija emitirati tako da pruži što stvarniji ugođaj.

Reminder of the #Bundesliga fixtures today, all on BT sport as far as can make out >> pic.twitter.com/WTca8XJnNZ

— FPL Liger (@FPL_Liger) May 16, 2020