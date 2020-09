KONAČNO KRAJ TRANSFER-SAGE BARCELONINA GOLGETERA: Katalonci pustili Suareza u redove velikog rivala

Nakon što je pokušaj prelaska u Juventus završio potpunim fijaskom i varanjem na ispitu za talijansko državljanstvo, Urugvajac Luis Suarez ipak će obaviti transfer u ovom prijelaznom roku. Pao je dogovor između čelnika Barcelone i Suarezovih predstavnika i urugvajski golgeter će nastaviti karijeru u redovima velikog rivala, Atletico Madrida.

Bilo je dosta napeto tijekom dana jer predsjednik Barcelone Josep Bartomeu nije odobrio transfer u redove rivala, ali nekako su ga Suarezovi predstavnici uspjei smekšati i transfer bi trebao biti objavljen u srijedu.

Atlético Madrid and Barcelona have a total agreement for Luis Suarez. Tonight’s meeting was 100% positive. There’s no problem atm – he’s joining @atleti, here we go confirmed! Just a matter of time. Luis va a ser rojiblanco. ⚪️🔴 @MatteMoretto #Suarez #Atleti #Barcelona #FCB https://t.co/Rn3VKhh27e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020