‘Fronta protiv Šukera samo jača, HNS djeluje u nenormalnim okolnostima’

Je li došlo vrijeme za konačni obračun u HNS-u? O tome se sad može pričati kao o skoro pa gotovoj stvari. Poznato da je Davor Šuker već odavno izgubio većinu, odnosno povjerenje u HNS-u kojeg vodi samo fiktivno. Izvršni direktor Marijan Kustić stvarni je šef Saveza koji je od svog ulaska u HNS pa do danas, znači tamo negdje prije sad skoro dvije godine, hijerarhijski toliko napredovao (povukao je čitav niz poteza i vratio reprezentaciju Hrvatske u Split) da je postao glavni.

Šuker se nije uspio oduprijeti novoj struji u HNS-u

Naravno, takav razvoj scenarija nikad se nije sviđao Šukeru. Pokušavao se oduprijeti novoj struji u HNS-u, ali bez uspjeha. Sportske novosti pišu kako “HNS sad nalikuje na bojno polje, pojedinci iz Saveza sami stanje opisuju kao neodrživo i totalni cirkus, čelnici jedni drugima podmeću mine. Pisali smo o raskolu između Marijana Kustića, izvršnog direktora i Šukera. O niz “bitaka“ koje su imali i čini se da je Kustić odlučniji nego ikad da već ovog prosinca završi taj “rat” svojom pobjedom i detronizacijom Zlatne kopačke…

Fronta protiv Šukera samo jača, HNS djeluje u nenormalnim okolnostima. Dana 9. prosinca najavljena je sjednica Izvršnog odbora, za nju je najavljeno da će se Šukeru oduzeti i pravo dogovaranja prijateljskih utakmica. Mozaik se slaže, jedna od točaka bit će da se Šukera definitivno pretvori u fikus. No, hoće li zaista i kako otići do kraja?”

‘9. prosinca bi Šuker mogao biti smijenjen?

Upravo bi na toj najavljenoj sjednici Izvršnog odbora Davor Šuker mogao biti smijenjen. Poslovnik HNS-a o njezinom radu, naime, kaže kako “Predsjednika Saveza može se razriješiti dužnosti prije isteka mandata posebnom odlukom Skupštine. Odluka treba biti donesena većinom glasova svih zastupnika i javnim glasovanjem. Prijedlog za uvrštenje prijedloga odluke o razrješenju predsjednika Saveza u dnevni red treba se najkasnije dostaviti u Ured Saveza najkasnije sedam dana prije održavanja sjdnice Skupštine”.

Znači, Šuker bi trebao dobiti palac dolje, trebalo bi mu, kako SN navodi prema svojim izvorima, “izglasano nepovjerenje i s tim se ide na skupštinu koja je njegov kraj”. Međutim, u ovoj priča ima i onih koji uvjeravaju da o tome ništa ne znaju i da se to neće dogoditi, a “Skupština će biti kamilica”.

Marijan Kustić – najveći kandidat za Šukerovog nasljednika

Kako bilo, kandidat i prvi pick za novog predsjednika je Marijan Kustić koji očito želi okončati ovaj rat. Sportske navode kako nema niti dva mjeseca da je Šuker htio smijeniti Kustića. Šuker je zamjerio Kustiću što je zajedno s predsjednikom stručne komisije Slavkom Prišćanom objavio fotografiju i vijest da je Igor Bišćan novi U-21 izbornik, za čije imenovanje on nije bio, ali ne asamo zbog toga nego i zbog još koječeg. Nazivao je članove Izvršnog odbora da ispita hoće li ga podržati u inicijativi da maknu Kustića. Navodno je, pišu Sportske Novosti, kontaktirao desetak ljudi.

Niz bitaka između Kustića i Šukera

Nije dobio potporu, ali je sazvao sjednicu Izvršnog odbora nekih tjedan dana prije utakmice na Poljudu. Trebala se održati u Asu, međutim nikad se nije održala. Ranije je Šuker dobio odbijenicu kad je htio na mjesto izbornika U-21 reprezentacije instalirati, kao što je to Mamić instalirao njega na mjesto predsjednika HNS-a trenera Lokomotive Gorana Tomića, ali IO ga je jednoglasno odbio.

Bio je to jasan znak da je izgubio podršku većine i da mu se kraj bliži. Povukao je nakon toga i alibi potez pa za Gračanovog nasljednika predložio Aljošu Asanovića, ali na kraju je ipak izabran Bišćan. Još se prije, tamo negdje tijekom ljeta, pojavila priča kako Šuker želi potjerati i Antu Kulušića, šefa hrvatskih sudaca, a na njegovo mjesto dovesti Damira Batinića, Osječanina koji je još uvijek aktivan sudac. To se nikad nije dogodilo. Ne da se nije dogodilo, nikad nije niti stiglo na sjednice IO. Što se tiče Zlatka Dalića, on je Kustićev čovjek, na njegovoj je “liniji”, ali reprezentaciju pokušava držati podalje od ove borbe za HNS.

Čini se kako su Šukeru dani odbrojani

Stoga, čini se kako su Šukeru dani odbrojani. Nekad miljenik navijača, danas omražena person od većeg dijela hrvatskih navijača i otpisani predsjednik Saveza.