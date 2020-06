Tvrtka Pro Magine ne može se pohvaliti velikim iznosom na svom računu. Riječ je o streaming servisu koji je svojom ponudom nadmašio klasične televizijske kuće

Kažu da je ovaj dogovor zapravo spas hrvatskog nogometa. Gotovo anonimna švedska tvrtka Magine Pro ponudila je Hrvatskom nogometnom savezu čak deset milijuna eura godišnje, što uključuje sponzorstva i ostale bonuse, za otkup televizijskih prava na prijenos Prve HNL.

No, tko je zapravo potencijalni kupac Prve HNL? HNS nije dao baš nikakve informacije, a tek je Hajduk revoltirano odbio sudjelovati u ovom poslu uz poruku da im spomenuta tvrtka nije priložila nikakvu garanciju.

Nije Brbić jedini skeptik, svoje iznenađenje i zabrinutost izrazio je i legendarni komentator Božo Sušec.

“Moram priznati da sam bio jako iznenađen kada se u javnosti počelo licitirati ovako visokim iznosima. U krugovima ljudi koji se bave elektronskim medijima prva pomisao je bila da se iza priče krije beIN SPORTS, dakle arapski kapital. Moćna kompanija s referencama u ovom poslu. Pokazalo se da smo na krivom tragu, riječ je o potpuno novom imenu, zbog čega sam prilično skeptičan”, započeo je priču Sušec za Jutarnji list.

‘Ne vjerujem da mogu namaknuti novac’

“Pitam se u kojem će smjeru sve to ići. Ne vjerujem da novi HNS-ov partner može namaknuti željeni novac samo kroz svoj streaming, od njega se očekuje da radi prijenose s devet kamera u HD-u, što je vrlo skupo. Možda će se zbog toga okrenuti suradnji s nekim već profiliranim platformama. Znam da je nas na Arena Sportu 1. HNL jako dobro pozicionirala, riječ je o jednom od jačih proizvoda. Možda nećete vjerovati, ali već malo jača utakmica poput Rijeka vs Osijek ima istu gledanost kao, recimo, Manchester City vs Valencia. Osim kupaca paketa, bude tu i dosta “pay per view” zahtjeva. Svakako postoji prostor za afirmaciju hrvatske lige i na međunarodnom tržištu. Znam da su u ovo vrijeme koronakrize od prodaje TV prava jako lijepo profitirale bjeloruska i nikaragvanska liga, kao i neka futsal natjecanja. Hrvatska je u tom smislu puno atraktivnija, već zbog činjenice da imamo reprezentaciju finalista Svjetskog prvenstva”, zaključio je Sušec.