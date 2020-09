Nakon duge rasprave su protiv prijedloga glasali samo Ivo Glavaš i Dalibor Perak, četvero vijećnika bilo je suzdržano, a 14 za te je prijedlog o prodaji kluba prošao

Novi hrvatski prvoligaš Šibenik dobit će nove vlasnike. Na sjednici gradskog vijeća odlučeno je da će klub preuzeti tvrtka Football Smart International čiji su vlasnici iz Kolumbije. Naravno da je taj prijedlog naišao na određene prepreke, a najglasniji je u gradskom vijeću bio nezavisni vijećnik Ivo Glavaš.

“Gdje nalazite ove ponuditelje? Ovog ste našli u Kolumbiji. Za ne povjerovati. Prvo ste ga pokušali prodati kontroverznom Indijcu, ali onda su intervenirali državni organi. Tko je taj misteriozni Eduardo Fernando Zapata Sierra? Zašto ste klub praktički poklonili? Možete li pronaći nekog respektabilnog kupca i prodaju obaviti onako kako se to radi u zapadnim zemljama? Očito ne možete. Kolumbija je proglašena visoko rizičnom državom u području pranja novca. Tamo raste i proizvodnja kokaina. Vi morate znati tko je taj Eduardo Fernando Zapata Sierra. Niste ni znali tko je prvi kupac, pa vidite kako je to završilo. Molimo da nam dostavite dokaz o poslovanju Kolumbijca”, rekao je Glavaš, prenosi Šibenski portal.

Klub cijene stana

Zanimljivo je da je Šibenik prodan za tek 100 tisuća eura, što je, realno, cijena prosječnog stana u Hrvatskoj. Zašto je tomu tako, pokušao je objasniti Tihomir Paškov, predstavnik Povjerenstva koje je odlučivalo o ponudama.

“Demistificirajmo prvo priču da klub vrijedi 59 milijuna kuna. Klub ne vrijedi toliko, to je nominalni temeljni kapital društva. Drugo, što će biti nakon pet godina? Sve je definirano u članku 7 ugovora. Mi klub ne možemo prodati bez prava igranja na sportskim terenima. Mislim da je ovim ugovorom grad osiguran što se tiče činjenice da klub ne može zloupotrijebiti to pravo igranja jer u ugovoru između grada i nogometnog kluba piše za koje namjene je to pravo korištenja. To nije za organiziranje kockarskih igara. Neće se moći druge djelatnosti obavljati, već isključivo sportsko-natjecateljske djelatnosti. Ne ulazeći u to tko je kupac, postoje nadležna tijela koja će provjeriti transakcije”, rekao je Paškov.

Nakon duge rasprave su protiv prijedloga glasali samo Ivo Glavaš i Dalibor Perak, četvero vijećnika bilo je suzdržano, a 14 za te je prijedlog o prodaji kluba prošao.