‘KOLINDA SE PERE, NEMA JOJ SPASA’: Srpski mediji žestoko reagirali na Kolindine izjave o Partizanu, Zvezdi i Rijeci

Svoje su viđenje cijele situacije dali i srpski mediji

Bio to dio kampanje ili ne, posljednji predsjedničin nogometni istup mora se okaraktrizirati kao gaf. Kolinda Grabar-Kitarović odveć se nespretno izrazila kada je komentirala status HNK Rijeke u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, u nedjelju nakon projekcije filma Ivanova igra u Splitu. Predsjednica je tada rekla kako je Rijeka u to doba, valjda željezne zavjese kako to KGK voli istaknuti, bila više rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu.

Njezina izjava izazvala je burne reakcije, kako kod Riječana koji se apsolutno ne slažu s njom, tako i kod navijača pa i kolega joj političara. Pokušala se predsjednica kasnije malo “izvaditi” i to tek nakon što joj je HNK Rijeka poslala upit za detaljnjije očitovanje oko ove nes(p)retne izjave. Odgovorila im je između ostalog i ovo…

Nespretne izjave

“Kako se moje riječi pokušavaju zlonamjerno reinterpretirati, osjećam potrebu još jednom potvrditi svoj nedvosmislen stav: tadašnjim političkim utjecajima na upravu našega kluba, Rijeku se u kontinuitetu pokušavalo povezati s Beogradom. Rijeka koju sam pratila kao navijačica još od školskih dana, nije ova Rijeka danas. Najtalentiraniji hrvatski igrači, poput Grobničana Zorana Šestana, sjedili su tada na klupi, dok su neki drugi, manje talentirani, ali politički podobniji dobivali priliku. U tom kontekstu sam tadašnju NK Rijeku okarakterizirala kao rezervni klub. Znam dobro kakav je bio status Rijeke tih osamdesetih godina i nitko me ne može uvjeravati u suprotno”, poručila im je Kolinda, a zatim je zagazila u, ha moramo tako reći, teatralnost…

“Armada je uvijek bila simbol hrvatske Rijeke, prkosa i otpora prema hegemonističkim politikama. Uvijek sam podržavala i dalje ću podržavati svoju Rijeku, svoj nogometni klub, svoje Bijele. ‘Krepat’ ma ne molat’ je i moje životno geslo i danas i budite uvjereni kako ću prije krepat’ nego se odreći svoje Rijeke! To sam geslo spomenula i preksinoć u govoru, zahvaljujući svojoj obitelji i voljenoj Domovini, posvećujući im Fulbrightovu nagradu za životno djelo! HNK Rijeka drži kako naš klub oduvijek bezrezervno pripada svojim navijačima, svome gradu, svome kraju, Hrvatskoj i svima koji je nose na srcu”, navela je Grabar-Kitarović.

Reakcije srpskih medija

I dok se njezine izjave, ove ili one prethodne i dalje razvlače po hrvatskim medijima, svoje su viđenje cijele situacije dali i srpski mediji. A neki su bili i dosta žestoki s naslovima i opisima situacije.

“Kolinda se pere! Predsednica Hrvatske se šlihta navijačkoj grupi Armada: Prije ću krepat, nego se odreći svoje Rijeke”, naslov je to Kurira koji dalje u članku navodi kako se predsjednici često događa da mora dodatno pojašnjavati svoje izjave te da je to sve dio njezine kampanje.

“Hrvati opleli po predsjednici zbog Zvezde i Partizana! Kolinda izjavom podigla prašinu: “Uvrijedila je veliki broj navijača”, kreće tako s člankom Blic, a dalje navodi riječi hrvatskog novinara i kroničara NK Rijeke, Orlanda Rivettija, koji u potpunosti negira tvrdnje predsjednice.

“KOLINDI NEMA SPASA, RIJEČANI POBJESNILI: Ima ozbiljnu dijagnozu, izjave su joj bolesne, je li žena normalna”, piše to radikalni Informer, koji pak izdvaja sve uvrede na račun Kolinde Grabar-Kitarović koje su se pojavile na društvenim mrežama.

Telegraf i B92 bili su najumjereniji uz blaži naslov i čisto servisno praćenje situacije.