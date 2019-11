BJELICA I DINAMO U VELIKIM PROBLEMIMA? Ako je suditi prema Neymarovom slučaju, piše im se loše

Koliku će kaznu Bjelica dobiti i hoće li UEFA protiv njega pokrenuti istragu, još se uvijek ne zna, ali prema jednom sličnom primjeru možemo usporediti kolika bi ta kazna mogla biti.

Trener zagrebačkog Dinama nenad Bjelica mogao bi se suočiti s ozbiljnom kaznom nakon što je nakon jučerašnje utakmice protiv Šahtara koja je završila rezultatom 3:3 iznio ozbiljne, možda čak i pretjerane kritike na račun VAR-a pomoću kojeg je Šahtar stigao do penala u posljednjim trenucima utakmice.

“VAR je obično s****! Ako oni imaju VAR, a ne žele ga gledati što će im onda?! Maknite VAR, ubijate time emocije… Ako je bila pogreška, bila je. Što se mene tiče, VAR ne treba. Bitna je interpretacija. VAR je cirkus vani, vani se svi bune oko toga, u Engleskoj u Italiji. Ja sam protiv VAR-a jer ne pomaže”, govorio je ljutiti Bjelica dosta povišenim tonom.

Koliku će kaznu Bjelica dobiti i hoće li UEFA protiv njega pokrenuti istragu, još se uvijek ne zna, ali prema jednom sličnom primjeru možemo usporediti kolika bi ta kazna mogla biti.

Neymarov eksces

Neymar je 7. ožujka ove godine bio tek jedan od pokislih navijača francuskog prvaka na Parku prinčeva na kojem je Manchester United okrenuo 0:2 iz prve utakmice u 3:1 pobjedu u uzvratu i to bez desetorice važnih igrača.

Gol odluke postigao je Marcus Rashford u sudačkom produžetku utakmice i to svojim prvim pogotkom s bijele točke za klub s Old Trafforda u službenoj utakmici. Najstroža kazna pokazana je nakon pregleda snimke kad je odlučeno da je igranje rukom Kimpembea bilo vrijedno pokazivanja na bijelu točku. Detalj je to zbog kojeg je Neymar ‘rigao vatru’.

“To je sramota! Imaju četvoricu koja razumiju nogomet gledanjem usporenih snimaka. To ne postoji!!! Kako bi trebao staviti ruke na svoj leđa? Ah, odje****!!”, poručio je Neymar nakon tog poraza na društvenim mrežama.

UEFA je zbog takvog ponašanja i kritiziranja VAR-a kaznila Neymara s tri utakmice neigranja. Arbitražni sud smanjio je tu kaznu na dvije utakmice.

No radi se o nešto lakšem slučaju jer je Neymar svoje mišljenje objavio na društvenim mrežama, dok je Bjelica to učinio pred televizijskom publikom i novinarima.