KOLIKO SMO TO PUTA SAMO ČULI! Grad Zagreb planira srušiti postojeći Dinamov stadion; Ovako bi trebao izgledati

‘Planira se novi nogometni stadion zajedno sa pomoćnim terenima i uredskim prostorima’

Grad Zagreb planira srušiti postojeći Dinamov stadion u Maksimiru i izgraditi novi s 30.000 mjesta, te pomoćni stadion s 3000 – 4000 mjesta, a uz bazenski kompleks gradit će se atletska borilišta i razni tereni na otvorenom.

‘Odgađanje takve odluke dovelo je do narušenog statičkog stanja stadiona’

Pročelnica zagrebačkog Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković poručila je u srijedu na predstavljanju programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za SRC Svetice da će se na novom Dinamovom stadionu moći igrati utakmice po svim europskim i svjetskim standardima, što do sada nije bio slučaj.

“Budući da se radi o iznimno važnom gradskom objektu, prioritetno je da se sustavno krene u izgradnju novog stadiona. Odgađanje takve odluke dovelo je do narušenog statičkog stanja stadiona i nemogućnosti da se bilo kakvim preinakama on dovede do standarda koje zahtjevaju FIFA i UEFA, zato je neizbježno uklanjanje sadašnjeg stadiona i projektiranje novog”, rekla je Jerković novinarima.

Hoće li Zagreb biti partner Dinamu u gradnji novog stadiona?

Na pitanje hoće li Zagreb biti partner Dinamu u gradnji novog stadiona odgovorila je da su ” Dinamo i Zagreb neodvojivi”, a o vrijednosti projekta još ne može ništa reći.

Današnji sastanak jedan je od posljednjih za pripremu natječaja urbanističko-arhitektonskog rješenja za cjelovitu zonu Svetice, koja pokriva oko 23 hektara u užem i 32 hektara u širem obuhvatu, južno okretište i podzemnu garažu.

“Planira se novi nogometni stadion zajedno sa pomoćnim terenima i uredskim prostorima, a uz bazenski kompleks dodatno će se isplanirati velika atletska tribina s atletskim borilištima i raznim terenima na otvorenom”, kaže Jerković.

Budući da je to jedan od najzahtjevnijih natječaja, trajat će šest mjeseci, a Jerković vjeruje da će do kraja godine biti poznati rezultati. Novi stadion trebalo bi početi graditi 2022. godine.

Projekti vezani za gradnju nacionalnog nogometnog stadiona

Na pitanje što je s planiranom gradnjom nogometnog stadiona na Kajzerici i u Blatu, Jerković je rekla da su to drugi projekti vezani za gradnju nacionalnog nogometnog stadiona.

Predsjednica Uprave GNK-a Dinamo Vlatka Peras podsjetila je kako je 9. ožujka Dinamova skupština jednoglasno usvojila odluku o rušenju postojeće strukture Maksimirskog stadiona.

Kad Maksimirski stadion bude srušen, Dinamo će igrati na Rujevici ili na stadionu u Osijeku, ako do tada bude sagrađen.

‘Veselimo se partnerskom odnosu i novom stadionu’

“Veselimo se partnerskom odnosu i novom stadionu”, poručila je Peras dodavši kako bi voljeli da stadion bude izgrađen čim prije, ali ne mogu nagađati hoće li to biti 2023. ili 2024. godine.

Na pitanje kako će financirali gradnju Dinamova stadiona odgovorila je da moraju s Gradom dogovoriti partnerski odnos, no to još trebaju definirati.