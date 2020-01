KOLIKO NA KRAJU DINAMO TREBA TRAŽITI ZA OLMA? Vrijedi li 40 milijuna eura i znate li kako ga ‘modri’ mogu vrlo lako upropastiti

Prijelazni rok traje već tjedan dana, a kako imamo prilike vidjeti jedino se Barcelona spominjala i to u sumnjivom kontekstu

Već se naziru obrisi nove i možda najnapornije dosad transfer-sage u hrvatskom nogometu. Transfer Danija Olma bit će, nedvojbeno, najveći u povijesti Dinama i na neki način, ma koliko to bilo naporno za pratiti, zaslužuje poseban tretman i intenizvnije praćenje, odnosno, analize svakih pa i najsitnijih detalja. Iz dana u dan pristižu nove informacije o Olmu, a ona posljednja nekako nas je posebno zaintriglirala, no, ne iz toliko očitih razloga. Ali doći ćemo do suštine.

Dakle, gotovo svi hrvatski mediji objavili su kako je Barcelona poslala službenu ponudu Dinamu za Olma, a to je nedavno za naš portal potvrdio i Danijev agent Andy Bara, ali nitko nije očekivao da će cifra biti tako niska. Tek 10 milijuna eura su navodno ponudili Dinamu! E sada, ako u tome ima imalo istine, ova se ponuda može tumačiti na nekoliko načina. Ili je Barcelona pokazala totalno nepoštovanje prema Dinamu, što nam nekako zaista ne izgleda izvjesnim, ili su odlučili ispipavati teren i vidjeti kako u Dinamu dišu, odnosno hoće li ovakvim cjenkanjem u startu uspjeti natjerati Dinamo da malo snizi cijenu, ili je pak cijela ta priča, kako ono Englezi kažu, “bullshit”.

Imamo situaciju

Mi ćemo gađati na ovo zadnje, na “bullshit”! Ne kažemo da u Dinamu lažu, niti da je agent dao netočnu informaciju, već jednostavno možda postoji opcija da je pismo ili e-pošta pristigla na adresu Dinama, lažna. To jest, da nije pristigla izravno iz Barcelone već da je neka treća strana govorila u njihovo ime bez njihova znanja. Moguće je i to i nije da se takve stvari ne događaju jer, eto, Barcelona je prije nekoliko dana za španjolske medije decidirano rekla kako ponude za Olma nisu slali.

I dobro, što će sada biti s Olmom? Prijelazni rok traje već tjedan dana, a kako imamo prilike vidjeti jedino se Barcelona i to u sumnjivom kontekstu spominjala kao mogući akviziter. Čini se nama nekako da se ovdje nazire problem, oveći problem. Imamo ovakvu situaciju. Dinamo na Olmu ima prilike zaraditi 40 milijuna eura i teško je očekivati da će tu priliku i propustiti, ali s druge strane Olmo je trenutno dosegao svoj zenit u Dinamu, naglašavamo, u Dinamu. Veću vrijednost od 35 milijuna eura, koliko ga procjenjuje TM, neće doseći, bolji nogomet nego što igra sada, u Dinamu neće igrati.

Što znači ostanak u Dinamu?

Pa ipak, Olmo je krenuo na zimske pripreme s ‘modrima’, dakle oni trenutno računaju i na njega u proljetnom dijelu sezone, ali Olmo sada samo može stagnirati, ako ne i nazadovati. A to je pogubno za mladog igrača. Dinamo na proljeće igra samo Prvu HNL, a Olmu bi ova polusezona mogla redefinirati budućnost ako ostane u Dinamu. Da, bit će standardni, da zabijat će i asistirati, ali nažalost to je samo Prva HNL, a nju, budimo realni, baš ne “puše” klubovi “lige pet”, a još manje izbornici najjačih reprezentacija u Europi, poput one španjolske koje je Olmo, za sada, član.

Realno, Dinamo može bez Olma, nije da im ne treba, ali nije da za njega nemaju zamjenu. Potvrdio je to i trener Nenad Bjelica. “Najbolje je ono što je najbolje i za Dinamo i za Olma. Potpiše li Dani novi ugovor, na njemu ćemo graditi našu igru na proljeće. Ne potpiše li, neki će drugi igrači dobiti prednost. Ne opterećujem se time, o tome se brine klub, a ja se pripremam kao da će Olmo ostati. Ne ostane li, imamo puno rezervi u našim igračima Ivanušecu, Majeru i Gojaku koji ga mogu dostojno zamijeniti, tako da me to ne uznemirava”, rekao je to Nenad Bjelica i time zapravo signalizirao klubu da nema problem s odlaskom najboljeg igrača. Međutim, lomit će se koplja oko te vražje cijene i to bi moglo biti kobno.

40 milijuna eura? Nema šanse?

Dinamo će jako, ali baš jako teško, iskamčiti tih 40 milijuna eura od neke europske klupske velesile. Kvragu, ali ipak je ovdje riječ o hrvatskoj ligi i na stranu sada solidno Dinamovo izdanje u Ligi prvaka, ali Olmo ipak cijelu sezonu igra u nešto slabijem intenzitetu od recimo njegovih tržišnih ekvivalenata u “ligi petice”. Dinamo se šeta kroz Prvu HNL, osvaja ligu već oko Božića i jednostavno je miljama ispred ostatka lige, kako financijski tako i igračkim kadrom. Igračima je u Dinamu prelako zasjati i u očima potencijalnih kupaca, možda čak biti i precijenjen. Nažalost, ma koliko grubo zvučalo, Prva HNL još uvijek nije, niti će tako skoro biti, mjerodavna kada je u pitanju kvaliteta nogometaša, niti će se igrač astronomski skupo prodati samo na konto igara u HNL-u.

Dinamo je čista anomalija u Prvoj HNL, a svoj su renome na nogometnom tržištu stvorili dobro ispregovaranim transferima s Lukom Modrićem, Mariom Mandžukićem, Vedranom Ćorlukom, Mateom Kovačićem, Marcelom Brozovićem, Markom Pjacom, jer da oni nisu ispali kakvi jesu Dinamo bi sada zarađivao od transfera otprilike koliko i Rijeka i Hajduk. A da stavimo to u nekakve gabarite, Dinamo je najviše inkasirao 23 milijuna eura za Marka Pjacu i pokazalo se kako se tu Juventus ipak možda malo zaletio, a Pjaca je bio apsolutni hit Prve HNL sezonu prije toga. Dakle, vidite o čemu govorimo…

Koliko zaista vrijedi?

Ove sezone priča je nešto drugačija. Dinamo je zabljesnuo ranije u Europa ligi, a sada i u Ligi prvaka i svi su najbitniji igrači došli do izražaja. Da, to je na kraju rezultiralo drastičnim povećanjem vrijednosti većine igrača, ali u konačnici to ne mijenja previše sliku koju hrvatski nogomet emitira u svijet.

Zato kažemo još jednom. Bojimo se da Dinamo ipak neće moći dobiti tih 40 milijuna eura za Danija Olma, da igra u nekom od klubova “lige pet”, vjerojatno bi i 60, 70 milijuna eura bilo malo, ali ovako… Velika je to, prevelika, cifra za mladog, i još uvijek ne do kraja razvijenog, igrača koji za kruh zarađuje u Hrvatskoj.

Pa koliko onda na kraju Olmo vrijedi? Na nekakvom realnom tržištu, koje ne uključuje vrijednosti s Transfermarkta i kada se u obzir uzmu okolnosti poput one da Olmo dolazi iz Prve HNL, Olmo bi vrijedio najviše nekakvih 25 do 30 milijuna eura. Zaboravlja se činjenica da Olmo nije sam na tom tržištu te da ono obiluje igračima koji su slični njemu. Tu imamo, eto, Martina Odegaarda, Nicola Zaniola, Jonathana Ikonea, Masona Mounta, Lucasa Paquetu, Aminea Harita, Davida Brooksa, i još cijelu hrpu ofenzivnih veznjaka, a svima se njima cijena kreće u prosjeku negdje od 30 do 60 milijuna eura, ovisno o tome u kakvoj su formi i gdje igraju – a svi igraju u klubovima “lige pet”, dakle zanimljiviji su akvizitorima.

Ostanak koban

Za Olma bi ostanak u Dinamu, kao što smo već naveli mogao biti poguban. Ostane li u Dinamu, Olmo bi mogao stagnirati, ne potpiše li novi ugovor Bjelica bi ga se mogao odreći jer nije da baš nema zamjena… Olmo bi također mogao ostati bez reprezentacije u koju je upao samo na konto dobrih igara Europi i forme koju već dugo njeguje na visokoj razini. Na koncu može mu se dogoditi i pad cijene, a jednom kada taj trend uzme zamaha teško ga je zaustaviti, poput lavine recimo. Olmu je baš sada vrijeme za oproštaj od Dinama, zapravo možda je trebao otići još ljetos, ali eto, dobro da je ostao jer si je dodatno podigao cijenu, no, ta bi cijena sada mogla biti prva i jedina prepreka u njegovoj karijeri.

Možemo se samo nadati da će Dinamo, ako do toga dođe, malo popustiti u pregovorima i možda kroz kojekakve bonuse i postotak od sljedeće prodaje tražiti tih 40 milijuna eura, ali još jednom velimo – teško da će ih dobiti…