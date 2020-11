KOLIKO MODRIĆ ZAPRAVO ZNAČI REALU? Objavljen podatak koji fascinira, a opet itekako zabrinjava sve navijače madridskog diva

Aktualni prvak španjolske, Real Madrid, doživio je težak poraz u devetom kolu La Lige protiv Valencije. “Šišmiši” su ih razbili s 4:1 i samo produbili krizu koja već neko vrijeme traje u momčadi Zinedinea Zidanea.

Koliko je ova Realova zvjezdana ekipa zaista u krizi najbolje možda govori podatak da je 35-godišnji Luka Modrić i dalje njihov najbolji igrač. Iako u ekipi Reala ima talenata i već dokazanih “superstarova” vrijednih 40, 50, 60 i 70 milijuna eura vrijednih igrača, igrač od 35. godina vrijedan tek 10 milijuna eura još je uvijek “broj 1”. Bio je najbolji i protiv Valencije, kao i u brojnim utakmicama ranije ove sezone, pa čak i onda kada ga je Zidane uvodio s klupe.

Prepoznala je to i ugledna španjolska Marca i proglasila ga najboljim igračem Reala u toj utakmici.

“Hrvat je prečesto bio ostavljen da sam kreće naprijed i pokuša napraviti nešto. Njegov utjecaj na igru i rezultat ograničilo je to što prilikom tih ekspedicija na protivničku polovicu nije imao suboraca. Modrić je vukao Realov automobil, ali nije imao suvozače”, napisala je to Marca.

Modrić je u utakmici s Valencijom uistinu dominirao, imao je nevjerojatnih 100 dodira s loptom i čak 95 posto točnih dodavanja. Isto tako, uvršten je u momčad kola prema SofaScoreu, iako je njegov Real doživio debakl.

