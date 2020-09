KOLIKO JE HRVATSKA ZAPRAVO ODIGRALA LOŠE? Nestvarni detalji iz prvog poluvremena itekako trebaju zabrinuti Dalića

Hrvatska je posebno loše odigrala u prvom poluvremenu, a tome možda najbolje svjedoči statistika

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom 1-4 (0-1) od Portugala u Portu u susretu 1. kola skupine 3 Lige A započela je svoj nastup u drugom izdanju Lige nacija.

Portugal je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Joaoa Cancela (41), na 2-0 povisio je Diogo Jota (58), za 3-0 strijelac je bio Joao Felix (70), da bi u sudačkoj nadoknadi svaki sastav postigao po pogodak. Prvo je u prvoj minuti nadoknade Petković (90+1) smanjio na 3-1, da bi u posljednjim sekundama Andre Silva (90+4) pogodio za konačnih 4-1.

Poražavajuća statistika

Hrvatska je posebno loše odigrala u prvom poluvremenu, a tome možda najbolje svjedoči statistika. Naime, Portugal je u prvom dijelu uspio protiv Hrvatske kreirati čak 15 udaraca prema golu, a Cancelo, Felix i Jota su uspjeli pogoditi prečku.

Portugal attempted 15 shots in the first half against Croatia. They've rattled the woodwork twice too. pic.twitter.com/ZUjoJSuHEF — Squawka Football (@Squawka) September 5, 2020

Nadalje, Bruno Fernandes je u prvom dijelu sam uspio stvoriti pet velikih šansi, što je ujedno bilo više od svih igrača na terenu. Usput bacite oko i na njegovu statistiku protiv Hrvatske, koja je doista impresivna.

Bruno Fernandes' game by numbers vs. Croatia: 82 touches

6 chances created

4 shots attempted

4 tackles won

3 take-ons completed

2 shots on target

1 assist Another dazzling display. 🇵🇹 pic.twitter.com/iYVlvvcwpu — Squawka Football (@Squawka) September 5, 2020

Bruno Fernandes created five chances in the first half against Croatia, more than any other player on the pitch. — Squawka Football (@Squawka) September 5, 2020

Nije na odmet spomenuti kako će se ova utakmica urezati zauvijek u pamćenje Joau Felixu i Diogu Joti koji su postigli svoje prvijence za Portugal.

Diogo Jota has scored his first ever goal for the Portugal senior team. Quite a night for Portuguese Wolves players. 😉 pic.twitter.com/50eP3fhIpZ — Squawka Football (@Squawka) September 5, 2020