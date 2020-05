KOGA JE TO HAJDUK DOVEO? Provjerili smo s ekspertom je li opet riječ o mačku u vreći – ‘On je kao Werner, ali postoji problem’

Kontaktirali novinara grčke Gazzette koji nam je detaljno analizirao i zapravo otkrio je li Hajduk doveo mačka u vreći ili kvalitetnog napadača

Godinama se Hajduk, baš onako istinski, muči s pronalaskom kvalitetnog napadača koji će garantirati barem 15-20 golova po sezoni. Posljednji pravi, onako baš profilirani i efikasni, napadač na Poljudu bio je Mađar, Marko Futacs. Priča s mađarskim reprezentativcem završila je neslavno, batinama ako se sjećate, ali u najboljim danima Futacs je bio prvi topnik lige i jedan od najboljih napadača HNL-a.

Od njegova odlaska Hajduk nema dobru špicu, ali čini se da su ga sada možda i pronašli. Naime, Hajduk ovoga ljeta dovodi napadača kultnog njemačkog kluba St. Paulija, Grka, Dimitrisa Diamantakosa. Kako smo sami uspjeli istražiti, čini se da nije riječ o nekom rezervnom igraču i povremenom prvotimcu, Diamantikos je ove sezone upisao devet golova i dvije asistencije, a vjerojatno bi i puno više da zbog teške ozljede nije pauzirao gotovo polovicu utakmica.

Ono što je za Hajduk najvažnije, Diamantakos na Poljud stiže bez odštete. Ugovor mu istječe 30. lipnja ove godine i on je navodno već obavio liječnički pregled U Hambrugu pa je zapravo posao već gotov.

Zanimljiv početak karijere

E sada, o Diamantakosu se malo toga može iskopati jer nije neko svjetski poznato i eksporinano ime, nema niti previše varljivih YouTube sažetaka, nema niti nekih većih analiza, jedva da smo pronašli i jednu njegovu utakmicu za pogledati u cijelosti. Stoga smo kontaktirali novinara grčke Gazzette, Pola Papadopoulosa, koji nam je detaljno analizirao i zapravo otkrio je li Hajduk doveo mačka u vreći ili kvalitetnog napadača.

“Diamantakos je imao zanimljiv početak karijere. Rođeni Pirjac sanjao je da igra za Olympiacos i san mu se ostvario. Prošao je njihovu školu, čak je dospio i u prvu momčad za koju je odigrao 17 utakmica i upisavši pritom četiri gola i dvije asistencije, ali tamo nije ostvario respektabilnu karijeri. Imao je opciju igrati za poneki drugi grčki klub ili se okušati u inozemnoj karijeri. Nakon nekoliko bezuspješnih posudbi, odlučio je napustiti Grčku”, priča nam Papadopoulos.

‘Uživa u nogometu i živi za golove’

Nakon Grčke Diamantakos je odmah krenuo prema Njemačkoj i tamo je izgradio respektabilnu karijeru. Nakon solidne epizode u Karlsruheru, za koji je zabio 14 golova, prešao je u Bochum gdje mu, ruku na srce baš i nije išlo pa je na kraju prešao u St. Pauli gdje igra i danas.

“Da, na koncu je prešao u St. Pauli i ove godine igra sjajno, upisao je devet golova i dvije asistencije u 16 utakmica”, nadovezao se grčki novinar i zatim je naglasio o kakvom je igraču zaista riječ. “Diamantakos vam je vrlo iskusan igrač, ima snažan karakter, baš je pravi ‘good guy’, koji uživa u nogometu i živi za golove. E, da, ima vam i zanimljiv nadimak, prozvali su ga Dynamit-akos”, veli nam grčki novinar.

Ali, postoji problem

I sada smo došli do onog problematičnog dijela. Iz razgovora s Papadopoulosom stekli smo dojam da je riječ o nekakvom vječnom talentu, nekadašnjem čudu od djeteta i top-napadaču. No, čovjek umjesto u nekom vrhunskom klubu, igra u njemačkoj drugoj ligi i, uz dužno poštovanje, u najboljim godinama bez odštete prelazi u Hajduk. U čemu je na kraju problem, gdje je to zapelo s Diamantakosom?

Kratko i jasno problem su do sada bile – ozljede! “Samo ove godine imao je dvije ozljede zbog kojih je propustio osam utakmica. U sezoni 2015./2016. također je imao tešku ozljedu i završio je na operaciji te je propustio osam utakmica. U sezoni 2017./2018. imao je problema s leđima i ponovo je izostao nekoliko važnih utakmica. U sezoni 2018.-2019., ponovo se ozlijedio i nije ga bilo sedam utakmica”, otkriva nam Papadapoulos i naglašava kako je većina tih ozljeda bila vezana uz mišiće.

“Trebao je on imati veliku karijeru, ali rekao bih da su ga ozlijede zaustavile”, veli nam novinar grčke Gazzette, koji naglašava da je Diamantakos igrao i za grčku reprezentaciju, ali da je tamo velika gužva u napadu i da djelomično zbog nesreća s ozljedama, više nije u konkurenciji, što ne znači da neće biti.

‘Podsjeća me na Wernera’

Iz onog što smo mogli iščitati u njegovoj statistici, rijetko kada, a posebno u posljednje dvije sezone, Diamantakos odigra svih 90 minuta, što znači da je riječ o napadaču kojeg se, očito mora dozirati i štedjeti. Jasno da ritam HNL-a nije onako intenzivan kao bundesligaški, ali čini se kako će se s Grkom morati oprezno.

Na koncu, da sve ne ispadne tako loše, pitali smo Papadopoulosa kakav je Diamantakos kao igrač, je li moderan napadač koji može igrati pressing, je li statičan ili aktivno sudjeluje u igri i na koga ga od aktualnih napadača podsjeća?

“Diamantakos je, rekao bih, moderan napadač. Da, svakako može odigrati pressing, nije statičan i baš naprotiv, odlično se kreće i dosta trči. Na koga me podsjeća? Hm, možda na Timu Wernera”, poentirao je za kraj Papadopoulos.