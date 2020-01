KOGA JE TO BARCELONA, POBOGU, DOVELA? Pogledajte što će novi trener napraviti Rakitiću i Messiju. Niste to mogli ni sanjati

Tko je taj Quique Setien, što je to napravio, gdje je to radio i što je postigao da je ta moćna i goropadna Barcelona odabrala baš njega?

Barcelonu je preuzeo vjerojatno najčudniji trener u novijoj povijesti. Već pomalo vremešni španjolski strateg Quique Setien preko noći je preuzeo klupu katalonskog diva i to nakon što su tu ponudu odbili, navodno, Xavi i Mauricio Pochettino. Dakako, nitko nije toliko lud da preuzima raštimanu Barcelonu s cisternom punom možda i nerealnih očekivanja, smjenom generacije u začetku i još usred sezone u kojoj još treba osvojiti Ligu prvaka i La Ligu. Ogroman je to teret čak i za one najbolje i najambicioznije, ali nađe se onda ovakav neki polu-ekscentrik koji doslovce s pašnjaka dođe na najcjenjeniji travnjak na svijetu, onaj Camp Noua.

S farme na Camp Nou

Da, doslovce je čovjek sa svog imanja u Liencresu, selu od jedva tri i pol tisuće stanovnika u blizini Santandera, došao u Barcelonu. “Još jučer sam u svom selu čuvao krave, a danas treniram najbolje nogometaše svijeta”, izjavio je simpatični Setien po dolasku u Barcelonu. Bez brige, španjolski su mediji to itekako zapazili i odmah na neki način krenuli podbadati i na neki način preispitivati Setiena. Eto primjer samo…

“Sada će bik iz Cantabrije morati voditi ne staju, nego svlačionicu punu svetih krava, čija moć je posljednjih godina previše narasla zahvaljujući popustljivom Valverdeu, koji je stalno ugađao taštim zvijezdama ne želeći im se zamjeriti. Previše njih dobivalo je slobodne dane, kasnilo na pripreme, propuštalo treninge, bavilo se drugim sportovima, debljalo se… Uglavnom, Setiena, koji je došao u teškim okolnostima jer pored svega nabrojanog momčad koju nije slagao preuzima usred sezone, čeka jako težak posao”, piše to Marca.

Tko je Setien?

A dobro, tko je taj Quique Setien, što je to, pobogu, napravio, gdje je to radio i što je postigao da je ta moćna i goropadna Barcelona odabrala baš njega? Setien je relativno nepoznat izvan Španjolske, ali je u domovini iznimno cijenjen zog svoje napadačke nogometne filozofije. Posljednji posao je imao u Real Betisu s kojim je 2018./19. sezone bio šesti u Primeri i vratio taj klub u Europu nakon pet sezona. Prošle sezone uspio je pobijediti Barcelonu, Real Madrid i Atletico Madrid u gostima, što nije uspjelo nikome u posljednjih 18 godina.

Rođen je u Santanderu, gdje je započeo karijeru profesionalnog igrača, kao i karijeru profesionalnog trenera. Setien je savladao nogometnu znanost kao vezni igrač Atletico Madrida, Logronesa, Santandera i Levantea.

“Pokušao sam ostati slobodan na terenu, igrati svoj nogomet. Bilo je to kada sam vidio kako Barca igra pod Cruyffom”, otkrio je Setien između ostalog i tko mu je trenerski uzor, odnosno čiju filozofiju njeguje. Kao trener Setien je prošao kroz šest klubova u gotovo 20 godina profesije, uključujući Santander, El Ejido , Logrones, Lugo i Las Palmas, a od 2017. do svibnja 2019. godine je vodio Betis.

Položio ispit u Betisu

Da, nisu to baš neki klubovi za rezime kakav Barcelona potražuje, ali kao što smo rekli, privukao je podosta pažnje u Španjolskoj zbog specifičnog napadačkog nogometa koji je forsirao u Las Palmasu i Betisu. Klub s Kanara je preuzeo u očajnom stanju, sa samo pet bodova na kontu u listopadu 2015. godine, a na koncu je završio s 44 boda i na respektabilnom 11. mjestu. Dakako, prognozirao im se pad u niži razred.

Zbog impresivnih rezultata u Las Palmasu, uzima ga skautski možda i jedan od najjačih klubova u Španjolskoj, Betis. E s Betisom je Setien napravio pravo malo čudo. Vrlo je brzo implementirao svoj sustav i napadačku filozofiju, vrhunski skautiski operativci osigurali su mu baš onakva pojačanja kakva su odgovarala njegovu stilu igre i seviljski klub je počeo gaziti. I to one najjače.

Betis je doveo na šesto mjesto lige i osigurao im grupnu fazu Europa lige, ali je, rekosmo, poskidao skalpove svim najjačim klubovima lige i to s desetak puta slabijim igračkim kadrom, ali zato s puno opasnijim i razvijenijim sustavom. Sasvim nepravedno, Setien godinu dana kasnije dobiva otkaz jer je Betis završio na desetom mjestu lige, a usput rečeno prodao je gotovo sve najbolje igrače…

Nova Barcelona

Prevrtimo sada film malo u sadašnjost. Što će Setien s Barcelonom i još nama važnije što će biti s Ivanom Rakitićem koji je ove sezone bio u nemilosti Ernesta Valverdea? Pa za početak, ne bi se trebali iznenaditi ako Setien odluči promijeniti sustav iz postojećeg 4-3-3 u 3-5-2. Iz neke naše perspektive, to bi značilo da će na vratima biti, logično, Marc-Andre ter Stegen, a ispred njega bi se trebali rasprostrti Clement Lenglet, Gerard Pique i Samuel Umtiti, dakle uvodi potonjeg kao trećeg u liniji, koji je dosad uglavnom trpio kod Valverdea.

E sada dolazimo do zaista najzanimljivijeg dijela, vezne linije. Bekove bi Seiten promovirao u wing-bekove ili čak više krilne igrače koji bi pokrivali cijelu okomicu, a njih bi igrali Jordi Alba s lijeve strane i Nelson Semedo s desne strane. Gdje je Lionel Messi? E pa na krilu očito nije. Vezni red možda bi mogao izgledati ovako.

Sergio Busquets trebao bi igrati svoju klasičnu poziciju u sredini, lijevo od njega bio bi Frenkie de Jong, a desno, pazite sada, Lionel Messi. Da, nešto je to drugačija pozicija za Messija, a odatle će moći više ordinirati po half-spaceu nego što je mogao s krila, ali ono što bi moglo biti problematično za Messija, kao i za igrače poput Luisa Suareza i Antoinea Griezmanna, koji bi, nota bene, trebali biti napadački tandem jednom kada se Urugvajac oporavi, jest činjenica da Setien traži od igrača da sudjeluju u svim segmentima igre, pa tako i obrani. Barcelona do sada nije baš igrala tako, odnosno Messi i ofenzivni mu kompanjoni uglavnom su bili pošteđeni, da ne kažemo i amnestirani, igranja obrane zbog svojih izvanzemaljskih sposobnosti, ali tko zna što će sada biti, netko će se nekome tu morati prilagoditi.

Što će biti s Rakitićem?

E sada – Rakitić. Ima li tu mjesta za Hrvata? Ima da, ali samo privremeno, dok se Suarez ne oporavi. Progura li Setien ovaj svoj sustav, mogli bi gledati Messija i Suareza kao napadački dvojac, a umjesto Messija u sredini mogao bi zaigrati Rakitić, ili netko od preostalih veznjaka, tko već bude odgovarao Setienu. Ono što čovjek izrazito cijeni jest kvalitetan i brz pass, odgovorna igra u oba smjera, brza tranzicija, dakako prepoznavanje povoljnih pressing-situacija… A sada vi procjenite može li to Rakitić zadovoljiti. Konkurencija su mu i dalje Arthur Melo i Arturo Vidal, no prvi ima problema s ponašanjem, a ni drugi nije baš sav svoj, pa možda Setien i pokuša s Hrvatom, koji je ipak psihički najstabilniji i najjači, možda i od svih veznjaka.

Možda, ali samo možda, počinje nova era Barcelone. Doveli su kvalitetnog trenera, neki će reći i nogometnog genijalca, s idejom koja bi im prema svemu sudeći trebala odgovarati, ali pitanje je kako će momčad reagirati na promjenu i možda nekakav blagi preustroj… Povijest nam kaže kako se neki revolucionari i vrsni taktičari baš i nisu proslavili, ali možda sa Setienom ipak bude “happy end”.