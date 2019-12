KOGA GUARDIOLA DOVODI U ZAGREB? Ovo su nogometaši koji će možda sutra istrčati protiv Dinama. Ima tu i iznenađenja

Engleski mediji tvrde kako bi Guardiola doista mogao odmarati ključne igrače protiv Dinama

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon gotovo pola stoljeća dočekali “proljeće u Europi”, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Sve u svemu, Dinamo igra najvažniju utakmicu ove sezone protiv jedne od najboljih momčadi u Europi. Međutim, ekipa Pepa Guardiole već je izborila nokaut-fazu Lige prvaka i realno ne treba se baš polomiti protiv Dinama, niti treba igrati udarna postava. Guardiola bi na Maksimiru mogao koristiti prošarani sastav, koji bi sačinjavali standardni igrači i juniori.

Tko stiže u Zagreb?

Engleski mediji tvrde kako bi Guardiola doista mogao odmarati ključne igrače protiv Dinama, a tome svjedoči i popis igrača koje vodi na utakmicu u Zagreb.

Dakle, s Guardiolom će stići vratari Ederson, Bravo, Carson. Obrana je najzanimljivija jer tu su upala dvojica juniora, Garcia i Harwood-Bellis, uz već provjerene Walkera, Cancela, Fernandinha, Otamendija, Mendyja, Zinchenka, Angelina.

U veznom redu naći će se Gundogan, Rodri, Bernardo, Foden i De Bruyne, dok će u napadu na predispoziciji imati Mahreza, Jesusa i Sterlinga.

No, njima se još mogu pridružiti i omladinci koji igraju u 13 sati, ali pitanje je hoće li biti potrebe.