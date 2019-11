KOGA ĆE DALIĆ VODITI NA EURO… ILI BOLJE REČENO, KOGA NEĆE? Imamo potencijalno vrlo opasnu i čak nepravednu situaciju

Kada se jezgra momčadi pogleda, u ovom trenutku Hrvatska izgleda zaista sjajno

“Godina nije mogla biti bolja. Elegantno smo ostvarili cilj, napravili smo puno lijepih stvari, bilo je naravno i problemčića, no nećemo se sada time zamarati. Dobili smo neke igrače koji mogu konkurirati za Euro i to je u ovom trenutku najvažnije. Sada se igrači vraćaju u svoje klubove, slijedi nova borba, novi pritisak i nadam se da će svi maksimalno iskoristiti svoju minutažu u klubovima”, kazao je izbornik Zlatko Dalić nakon prijateljske utakmice s Gruzijom, koja je ujedno bila i posljednja utakmica Hrvatske ove godine.

Premda izbornik Zlatko Dalić kaže kako je prezadovoljan, bilo je tu podosta turbulencija i trenutaka kada je sve izgledalo podosta loše. No, eto, prošlo je sve kako treba na kraju i Hrvatska se plasirala na Euro u pretposljednjem kolu kvalifikacija, a sada se vrijedi malo pozabaviti takozvanom križaljkom, koga bi Dalić na kraju mogao voditi na Euro ili možda bolje, koga možda neće voditi na Euro.

Tko će ići na Euro?

Iako se Dalić time još vjerojatno ne bavi, u ovom trentku za većinu Vatrenih sudbina u reprezentaciji je jasna. Uoči sraza s Gruzijom Dalić je dao jednu zanimljivu izjavu kojom je potvrdio status većine svojih odabranika.

“Ja sam rekao da sam dečkima iz Rusije zahvalan cijeli život, uvijek će imati kod mene popust, da tako kažem, ali igrat će najkvalitetniji i najspremniji. Mladi dolaze, ali okosnica će biti srebrni iz Rusije. Ovo nije klub, trebamo gledati odnose i relacije, čuvati kuću, kako ja kažem. Treba se jako namučiti da uđeš i onda čuvati to mjesto”, rekao je Dalić i zapravo potvrdio da će na Euro vjerojatno ići svi preostali iz srebrne generacije.

Vratari kritični

Međutim, jedan možda neće. Dalić je nakon toga malo, ali zaista samo malo, povisio kriterij. Naime, otvoreno je poručio vrataru Lovri Kaliniću, kojem je utakmica s Gruzijom bila prva još od veljače ove godine kada je posljednji put branio za Aston Villu, kako na njega neće moći računati ako ne počne igrati, odnosno ako si ne nađe klub gdje će biti standardan. Isto vrijedi i za trećeg vratara Simona Slugu koji već neko vrijeme nije opcija u svom Lutonu.

Hoće li se pravilo kontinuiteta i natjecateljske forme u klubu primijenjivati i na ostale koji ne igraju u svojim klubovima, e to je već škakljivo pitanje jer ako će ovdje biti Ante Rebić, Ivan Rakitić, Dejan Lovren, onda to na neki način i nije fer. Da, na nekim pozicijama Dalić ima dubinu, ali na nekima nema i tamo se igrače mora tolerirati. Vratari, na njihovu žalost osim Livakovića, nisu među povlaštenima. Kalinića i Slugu lako bi mogli zamijeniti, recimo Josip Posavec iz Hajduka i Adrian Šemper iz Chieva, koji ne samo da su standardni već su čak i u vrlo dobrim formama.

Rakitić i Rebić

No, nisu vratari jedini koji bi mogli strahovati. Da odmah riješimo, Luka Modrić, Marcelo Brozović, Ivan Perišić, Bruno Petković, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Šime Vrsaljko, Tin Jedvaj, Matej Mitrović, Nikola Vlašić, Mateo Kovačić, Borna Barišić, Josip Brekalo, Andrej Kramarić, Mislav Oršić… Svi će oni gotovo sigurno, ako ne budu ozlijeđeni, biti na popisu za Euro. E sada, zanimljive situacije bit će, recimo, s Ivanom Rakitićem i Antom Rebićem ako ne poprave formu i ne počnu igrati u klubu. Ne dvojimo uopće da će ih Dalić zvati u reprezentaciju, ipak oni imaju prvenstveno popust zbog toga što su srebrni Vatreni, ali bilo bi zaista nepravedno da ih pretpostavi igračima koji su u boljoj formi, kao što su recimo Brekalo ili Vlašić.

Nadalje, Milan Badelj, iako je miljama daleko od prve postave i čak više ne ulazi niti kao rezerva će vjerojatno biti tu, baš zbog posebnog “srebrnog” tretmana. Mario Pašalić mora biti tu jer ipak je u odličnoj formi i konstantan je u Atalanti, no, što će biti sa zadnjom linijom e to je već teško predvidjeti. Marko Rog je najupitniji, premda u Cagliariju konačno igra i to vrlo dobro. No, za njih se trojicu ne može garantirati da će biti ovdje na Euru, za Badelja još da, ali za sjajnog Pašalića i Roga, baš i ne.

Stoperi su ‘ziher’, ali bekovi nisu

Nažalost, Mile Škorić i Dario Melnjak, nisu se pokazali kao materijal za reprezentaciju. Doduše, nisu dobili niti previše šansi, ali čak i ono malo što su igrali, jednostavno se nisu uklopili i donijeli neku novu dimenziju igri. No, za razliku od njih Dinamov stoper Dino Perić pokazao je da može biti vrlo vrijedan dodatak, pa eto čak i unijeti nešto noviteta u posljednju liniju. Isto vrijedi i za Ćaleta-Cara, koji bi u paru baš s Perićem, jednoga dana kada se Lovren i Vida odluče oprostiti, mogao sačinjavati stoperski tandem.

Isto tako, frkovito je bilo Daliću na desnom beku, ali više zbog toga što je baš on tamo na silu gurao Tina Jedvaja, koji je svaki put iznova dokazivao kako mu ta pozicija nimalo ne leži. Svo vrijeme Dalić je tu imao prirodne bekove Karla Bartoleca i Josipa Juranovića. Eto, ovaj potonji je više napravio na poziciji desnog beka u utakmici s Gruzijom nego što je Jedvaj u posljednjih nekoliko ključnih utakmica. Dakle, uz Vrsaljka kada se oporavi, desna strana je sigurna, ali pitanje je koliko će bekova viditi Dalić, dva ili tri. S lijeve strane u obrani je gužva, Barišić ide sigurno, ali treba vidjeti hoće li mu pričuva biti Leovac ili možda netko treći poput Domagoja Bradarića, pa eto možda i izborniku vrlo dragi Melnjak, to će vjerojatno ovisi o tome tko će i kako igrati u svojim klubovima.

Zatvoreno za mlade

Jedina stvar koja čak pomalo i žalost jest ta da u kadru još uvijek nisu nogometaši poput Nikole More, spomenutog Domagoja Bradarića ili Ivana Šunjića, koji igraju u dobroj formi u svojim klubovima, ili mogu biti vrlo korisni reprezentaciji, ali nažalost zbog dubine na njihovim pozicijama i hijerarhije koja nekima možda čak i nepravedno daje prednost, vjerojatno neće biti u kadru.

Na stranu sada sustav, koji je podosta neuredan, kada se jezgra momčadi pogleda, u ovom trenutku Hrvatska izgleda zaista sjajno za Euro. Da, možda bi se moglo “tweakati” ponešto na bočnim pozicijama, jer kako smo na koncu ipak imali prilike vidjeti, nije baš da nema opcija (čitaj Juranović umjesto Jedvaja, Brekalo umjesto Rebića), ali činjenica je da će izbornik morati prelomiti kod nekih igrača i zatvoriti im vrata Eura, kao i da će se neki “provući”.