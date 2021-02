KOELN SRUŠIO VELIKOG RIVALA PO PRVI PUT OD 2018.: Senzacionalni 23-godišnji Kosovar oduševio čitavu Njemačku

Elvis Rexhbecaj junak Koelna

Nogometaši Koelna iznenađujuće su slavili s 2:1 (1:1) na gostovanju kod Borussije u Moenchengladbachu u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 20. kola njemačke Bundeslige. Koeln je pobijedio svog velikog rivala u Bundesligi po prvi put nakon 2018.

🇩🇪 FC Köln beat rivals Gladbach for the first time since 2018. Elvis Rexhbecaj is their #Rheinderby hero, his brace earning him a 9.2 in the FotMob ratings.#BMGKOE pic.twitter.com/e6TOnioZLM — FotMob (@FotMob) February 6, 2021

🇽🇰🇩🇪| Elvis Rexhbecaj GOAL X2! Rexhbecaj gets another goal to give @fckoeln_en the lead 🔥. pic.twitter.com/J5SbUDdnVG — Dardanian Football (@DardanianFooty) February 6, 2021

Revenge is sweet for Köln. Derby hero Elvis Rexhbecaj leads them over to where the away fans usually are at the Borussia Park and raises the corner flag aloft! https://t.co/P1GeizAWB7 pic.twitter.com/dIajmlfaBh — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) February 6, 2021

FREIBURG KREIRAO SENZACIJU PROTIV BORUSSIJE: RB Leipzig i Bayer Leverkusen osvojili bodove

Elvis Rexhbecaj (23) bio je dvostruki strijelac (3, 55) za treću pobjedu Koelna u posljednja četiri nastupa, a Neuhaus je u 16. minuti postigao jedini pogodak za domaću momčad koja nije iskoristila kiks dortmundskog imenjaka kod Freiburga i ostala je na sedmom mjestu ljestvice s 32 boda. Koeln je 21 bodom na 14. poziciji i sada već osam bodova iznad zone ispadanja.

🇽🇰Elvis Rexhbecaj vs M'gladbach Minutes 90'

Goals 2

Acc. passes 79%)

Key passes 1

Shots on target 2

Dribble attempts 1/1

Ground duels 9/8

Aerial duels 2/2

Clearances 2

Interceptions 3

Tackles 3 Sofa Rating 9.2 – Nine Point Two 😮 ⭐️ Outstanding performance. pic.twitter.com/0QnfCIdgnh — Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) February 6, 2021

Freiburg iznenadio Borussiju Dortmund

Nogometaši Freiburga na svom su stadionu svladali Borussiju Dortmund s 2:1 (2-1), što je najveće iznenađenje 20. kola, iako je to treći poraz “žuto-crnih” u posljednja četiri kola. Korejac Jeong (49) i Schmid (52) donijeli su Freiburgu vrijednu pobjedu, a Moukoko (76) je samo ublažio poraz gostujuće momčadi.

RB Leipzig zadržao sedam bodova zaostatka za vodećim Bayernom

RB Leipzig je zadržao sedam bodova zaostatka za vodećim Bayernom uvjerljivom 3:0 pobjedom na gostovanju kod Schalkea. Mukiele (45+3), Sabitzer (73) i Orban (87) bili su strijelci za drugoplasiranu momčad Bundeslige.

Wolfsburg se zadržao na trećem mjestu pobjedom 2-0 na gostovanju kod Augsburga. Strijelci su bili Weghorst (38) i Baku (59). Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo igrao je od 78. minute.

#Bundesliga 🇩🇪#S04RBL 0-3

⚽ Sencillo para el Leipzig ante un Schalke que no levanta. 1T cerrado hasta el gol de Mukiele y luego un 2T totalmente dominado por los de Red Bull. A seguir al Bayern

⚽ Mukiele 45+3' Sabitzer 73' Orban 87'

📷 @RBLeipzig_EN pic.twitter.com/v09JU0QfGd — LBZ Sports (@LbzSports) February 6, 2021

Jedvaj i Sosa nisu igrali za svoje klubove

Bayer Leverkusen je ostvario najuvjerljiviju pobjedu kola svladavši Stuttgart s 5:2. Demirbay (18, 31) je postigao dva pogotka u prvom dijelu za vodstvo domaće momčadi, a u drugom poluvremenu su za Bayer još pogađali Bailey (56), Wirtz (68) i Gray (84). Oba pogotka za Stuttgart postigao je Kalajdžić (50, 77). Tin Jedvaj ostao je na klupi za pričuve Bayera, a Borna Sosa na Stuttgartovoj.

Njemačka – 20. kolo

Borussia M. – Koeln 1:2 (Neuhaus 16 / Rexhbecaj 3, 55)

Augsburg – Wolfsburg 0:2 (Weghorst 38, Baku 59)

Bayer L. – Stuttgart 5:2 (Demirbay 18, 31, Bailey 56, Wirtz 68, Gray 84 / Kalajdžić 50, 77)

Freiburg – Borussia D. 2:1 (Jeong 49, Schmid 52 / Moukoko 76)

Mainz – Union B. 1:0 (Niakhate 22)

Schalke – RB Leipzig 0:3 (Mukiele 45+3, Sabitzer 73, Orban 87)

Hoffenheim – Eintracht (ned, 15.30)

Arminia – Werder (ned, 18.00)

Odigrano u petak:

Hertha – Bayern 0:1

Ljestvica

1. Bayern 20 15 3 2 58-26 48

2. RB Leipzig 20 12 5 3 35-17 41

3. Wolfsburg 20 10 8 2 32-19 38

4. Bayer L. 20 10 5 5 37-21 35

5. Eintracht 19 8 9 2 38-28 33

6. Borussia D. 20 10 2 8 39-29 32

7. Borussia M. 20 8 8 4 37-31 32

8. Freiburg 20 8 6 6 35-33 30

9. Union 20 7 8 5 34-25 29

10. Stuttgart 20 6 7 7 37-34 25

11. Werder 19 5 7 7 24-27 22

12. Hoffenheim 19 6 4 9 29-34 22

13. Augsburg 20 6 4 10 20-32 22

14. Koeln 20 5 6 9 20-33 21

15. Hertha 20 4 5 11 25-36 17

16. Arminia 19 5 2 12 15-32 17

17. Mainz 20 3 4 13 19-40 13

18. Schalke 20 1 5 14 15-52 8

