KLUB KOJI PRIJETI DINAMU ODASLAO VELIKO UPOZORENJE: Potencijalni protivnici Modrih utrpali 12 golova u jednoj utakmici!

Istina je da se radi o niželigašu, no svejedno je to upozorenje za hrvatskog prvaka

Moldavski Sheriff ili Saburtalo Tbilisi bit će Dinamov protivnik u drugom pretkolu Lige prvaka.

Vjerojatnije je da će to biti Sheriff koji je u utorak je u utakmici osmine finala Kupa slavio s 12:0 (4:0) protiv Siretija. Istina je da se radi o drugoligaši s dna ljestvice, no svejedno je to upozorenje za hrvatskog prvaka.

Seburtalo izgubio

Cijelu je utakmicu za momčad Zorana Zekića odigrao Antun Palić te postigao četvrti pogodak na utakmici.

Danas je igrao i Seburtalo, a on je u gradskom derbiju poražen kod Lokomotiva s 0:1. S obzirom da je tek jednom pobijedio u posljednja četiri kola, prednost mu se posve istopila na vrhu.