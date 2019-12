Trener Liverpoola Jürgen Klopp odgovarao je na pitanja o junaku utakmice Virgilu Van Dijku koji je ozbiljan kandidat za Zlatnu loptu, no nekako je razgovor ipak završio na Lovrenu

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Liverpool ovog je vikenda još povećao svoju prednost na vrhu ljestvice 2:1 domaćom pobjedom protiv Brighton and Hove Albiona u susretu 14. kola Premier lige.

Junak pobjede Redsa bio je Virgil van Dijk koji je postigao oba pogotka za svoju momčad, oba glavom nakon ubacivanja Alexander-Arnolda, prvoga u 18., a drugoga u 24. minuti. Dejan Lovren odigrao je svih 90 minuta za Liverpool koji sada ima 40 bodova, 11 više od drugog Manchester Cityja i trećeg Leicester Cityja. Brighton je, pak, 15. sa 15 bodova.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp odgovarao je na pitanja o junaku utakmice Virgilu Van Dijku koji je ozbiljan kandidat za Zlatnu loptu, no nekako je razgovor ipak završio na Lovrenu.

‘Ima moje puno poštovanje’

U kakvoj je on trenutno formi i koliko znači za Vašu momčad?“, upitali su novinari Kloppa, a on je odgovorio:

„Dajte, molim vas, moram li pričati o individualcima? On je dobar, jako dobar, izvanredan, ali mora to i biti. On je jako talentiran dečko, samo mora koristiti taj talent. Bila bi šteta da ga ne koristi“, rekao je Klopp te nastavio pričati o Dejanu Lovrenu koji već nekoliko utakmica uz Virgila tvori Liverpoolov stoperski par, a u Ligi prvaka protiv Napolija zabio je i gol za izjednačenje:

„Mislim da Dejan Lovren, koji možda ne dospije na naslovnice, također igra odlično. Zbog toga on ima moje puno poštovanje“, zaključio je njemački trener koji je na odličnom putu da Liverpoolu osigura prvu, povijesnu titulu osvajača Premier lige.