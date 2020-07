Jürgen Klopp nije baš bio raspoložen nakon što je s novim prvacima doživio debakl

U posljednjoj utakmici 32. kola engleskog nogometnog prvenstva drugoplasirani Manchester City je na svom terenu deklasirao novog prvaka Liverpool sa 4:0.

Junak pobjede Cityja bio je Raheem Sterling, on je u 23. minuti izborio kazneni udarac nakon što ga je rukama potezao Gomez iz kojega je De Bruyne (25′-11m) postigao prvi pogodak, da bi u 35. minuti nakon dodavanja Fodena udarcem kroz noge Gomeza povisio na 2:0. Prije odlaska na odmor Foden i De Bruyne odigrali su sjajno dvostruko proigravanje nakon kojega je mladi Foden u 45. minuti snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora pogodio za 3:0.

U nastavku je Oxlade-Chamberlain u 66. minuti u želji da izbije udarac Sterlinga koji je već svladao Allisona skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 4:0.

‘Stvarno me to pitate?’

Nakon utakmice se oglasio Pep Guardiola koji je bio sretan, iako je ovo bila Pirova pobjeda.

“Presretan sam. Pobijedili smo prvaka koji je fantastična momčad. Vidjelo im se na licima tijekom špalira da su fokusirani i da im se igra. Zato i jesu prvaci. Nisu ovdje došli feštati. Iako su sigurno popili dosta piva, došli su igrati. Zato je ova pobjeda još važnija, a nama je bitna i u vidu priprema za Real Madrid”, rekao je Guardiola.

Jürgen Klopp nije baš bio raspoložen nakon što je s novim prvacima doživio debakl. Nakon utakmice ga je novinar uporno ispitivao jesu li imali šansi na utakmici.

“Jesmo li imali šanse? Pitate me to? Stvarno me pitate jesmo li imali šanse za gol?”, ljutito je Klopp zapitao novinara, a onda nastavio:

“Imali smo trenutaka, vi ste gledali cijelu utakmicu na miru i pitate mene jesmo li imali šanse? Imali smo dobre situacije, ali ih nismo iskoristili, npr. kad je Mane bio u šesnaestercu. Rezultat kao takav moramo prihvatiti, ali mislim da je naš stav bio u redu”, rekao je njemački trener.