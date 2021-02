KLOPP POLUDIO NA INTERVJUU: ‘Ne mogu vjerovati, ne razumijem te, to je jedino o čemu ikad želiš razgovarati’

Liverpool danas očekuje utakmica s Manchester Cityjem koji je prvi na ljestvici, dok je momčad Jurgena Kloppa na četvrtom mjestu. U ovoj utakmici Liverpool će loviti jednu od posljednjih prilika u utrci za naslov.

Pritisak osjeća i Jurgen Klopp kojeg je engleski novinar Sky Sportsa, Geoff Shreeves, uspio jako iznervirati naizgled sasvim običnim pitanjem.

“Je li još uvijek moguće da osvojite naslov?” upitao je novinar, a Klopp je ljutito odgovorio: “Ne mogu vjerovati, ne razumijem te. Jedino o čemu ikad želiš razgovarati je o tome možemo li postati prvaci. Jesi li ti ikad bio najbolji sportski komentator na svijetu? Misliš li da je to moguće? Samo probaj. Mi ćemo probati. Bez obzira na to kako odgovorim, samo tražite stvari za naslovnicu. Čemu to? Idemo pričati o situaciji. Ako vas to ne zanima, ne moramo pričati. I ne, nisam ljut, ali nema smisla da čitav intervju pričamo o tome možemo li postati prvaci”.

Nakon toga novinar je rekao: “Mogli ste reći da je u ovakvoj situaciji i sezoni sve moguće”.

“Ali to je jasno, uvijek je sve moguće. Zašto da kažem tako očiglednu stvar? Da, sve je moguće u ovom prekrasnom životu i zemlji. Nije istina. Nije sve moguće, ali u nogometu vjerojatno jest”, zaključio je Klopp.

