Njemački trener Jürgen Klopp dao je ovih dana velik intervju za njemački list Bild, u kojem je govorio o raznim temama.

Jedno od pitanja na koje je morao odgovoriti bilo je imenovanje najboljeg igrača kojeg je ikad u karijeri vodio. Na to pitanje imao je jasan odogovor.

“Robert Lewandowski. Ne bi bilo fer reći bilo koga drugog osim njega. Ono što je on napravio od svog potencijala, kako je uspio postati igrač kakav je danas, to je izvanredno“, rekao je Klopp.

Jurgen Klopp has named Robert Lewandowski as the best player he's ever managed.

