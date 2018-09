KLOPP NAKON INFARKTNE ZAVRŠNICE: ‘Neymar je svjetska klasa, ali smo iskoristili to što ne zna igrat obranu…’

Liverpool je u dramatičnoj završnici savladao PSG na otvaranju Lige prvaka

Jurgen Klopp došao je i do šeste uzastopne pobjede s Liverpoolom na otvaranju sezone. Doprvaci Europe su na svom Anfieldu savladali PSG sa 3-2, nakon pogotka Firmina u posljednjim minutama.

“Jako je bilo važno da dobro krenemo, a to smo i napravili. PSG je ušao u utakmicu sa promijenjenim sistemom – igrali su sa Neymarom lijevo, a Di Marijom u polu-prostoru [prostor između beka i stopera, op.a.]. To nije loša ideja”, prenio je Guardian Kloppove komentare.

“Morali smo održati koncentraciju i to smo uspjeli – pokrivali smo puno prostora i posebice koristili prostor na desnom krilu – Neymar je igrač svjetske klase, ali on nije obrambeni igrač i pokušali smo to iskoristiti”, dodao je trener Liverpoola.

“U Parizu će biti teško, ali danas smo zaslužili sva tri boda i zbilja sam zbog toga sretan”, zaključio je Nijemac.