KLOPP JE BIO BIJESAN NAKON VELIKE POBJEDE: ‘Ako se ne dogovorite, mi smo gotovi, nećemo sezonu završiti s 11 zdravih igrača’

U posljednjem susretu nedjeljnog programa 9. kola Premier lige Liverpool je na Anfieldu dobio Leicester s 3:0, te se je bodovno izjednačio s vodećim Tottenhamom, oba kluba imaju po 20 bodova.

Zbog ozljeda i koronavirusa trener Jürgen Klopp nije mogao računati na Trenta Alexandera-Arnolda, Joea Gomeza, Jordana Hendersona i Mohameda Salaha. Unatoč tome, Redsi su nadigrali Leicester i mogli su i uvjerljivije slaviti.

Iako je stigao poprilično uvjerljivo do tri boda, trener Liverpoola Jürgen Klopp imao je druge primjedbe nakon utakmice. Njemački trener bio je bijesan na televizijske kuće jer je smatrao da upravo njihovi ugovori sa engleskim savezom negativno utječu na zdravlje nogometaša i mogućnost normalnog natjecanja za vrhunske klubove.

‘Nećemo završiti sezonu s 11 zdravih igrača’

“Ako se vi (Sky Sports op.a.) i BT Sport ne dogovorite, mi smo gotovi. Ako nastavimo igrati srijedom i četvrtkom i Europi i za reprezentacije, a onda subotom i nedjeljom u podne u Premiershipu, nisam baš siguran da možemo sezonu okončati sa 11 zdravih igrača. Znam da vas nije briga za to, ali to je veliki problem. Ne govorim sve to samo zbog Liverpoola, nego zbog svih igrača, tako i igrača Engleske koji idućeg ljeta predstavljaju Englesku na Euru. Pa evo, čini se da se Saka ozlijedio za vikend, a prije toga je u tjedan dana igrao tri utakmice za Englesku”, nakon utakmice ljutito je govorio Klopp za Sky Sports.

“Naravno da treba poštovati potpisane ugovore s televizijskim kućama, ali oni nisu napravljeni za korona-sezone. Pa svi se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji. Isto tako sada ovdje pričamo s maskama. Sve se promijenilo, samo ti ugovori s televizijskim kućama ostaju isti!?!”, ljutit je bio Klopp.

Teško da će se išta promijeniti, realno, a Liverpool se vrlo brzo mora pripremiti za novu utakmicu. U srijedu im na Anfield stiže Atalanta na novi okršaj u LIgi prvaka.