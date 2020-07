KLOPP GOVORIO O TRANSFERIMA I BACIO NAVIJAČE U TRANS: Iznenadit će vas Liverpoolov plan za nadolazeći prijelazni rok

Mnogi se već pitaju kako će Liverpool izgledati sljedeće sezone

Liverpool je ove sezone dominantno osvojio naslov prvaka i to nakon predugih 30 godina. Momčad Jurgena Kloppa praktički je već zimus osigurao dovoljan broj bodova prednosti da sezonu mirno i opušteno privede kraju, a tako je na koncu i bilo. Nažalost, po putu se oprostio od Lige prvaka jer momčad jednostavno nije mogla jednakim intezitetom igrati na dva velika polja, ali primarni cilj je ostvaren.

No, mnogi se već pitaju kako će Liverpool izgledati sljedeće sezone, odnosno, što će se raditi u nadolazećem prijelaznom roku. Većina njegovih glavnih konkurenata u ligi, poput Chelseaja, Cityja i Uniteda već uvelike rade na pojačanjima i neki su već osigurali potpise velikih zvijezda. Recimo Chelsea je već doveo Ziyecha i Wernera, a rade i na potpisu Kaija Havertza, United pak pikira Jadona Sacha, City Koulibalyja, ali Liverpoola u nekim većim kombinacijama nema.

‘Imam ono što nitko nema’

Sada je Jurgen Klopp pojasnio i zašto.

“Možda drugi klubovi koji toliko ulažu u pojačanja znaju više od mene o budućnosti. Glavna razlika između nas i ostalih ove sezone je ta što smo mi stalno na vrhunskoj razini. Sjetite se kako je bila tijesna utakmica kada smo kod Chelseaja pobijedili 2:1. Sad je kraj prvenstva, a mi imamo 30 bodova više od njih. Naravno, to ne znači da je Chelsea tako puno gori od nas, ali ja imam ono što nitko nema. Moji dečki su snažni i otporni toliko da mi izgledaju kao luđaci. Na terenu daju apsolutno sve i to nam je donijelo tih 30 bodova razlike. To što mi daju moji igrači ne možete kupiti na tržištu”, smatra Klopp.

Zašto neće kupovati

Na koncu je kazao kako nema namjeru kupovati samo zato što ostali kupuju i da će tržiti samo ako će za time biti potrebe.

“Sjetite se prošle godine kada smo završili sezonu s 97 bodova, ali svejedno nismo bili prvaci, koga biste mi vi svi tada preporučili da kupim kako bi nadoknadio taj jedan bod zaostatka za Cityjem? Sigurno biste mi imali toliko pojačanja za preporučiti. Ali mi nismo kupili nikoga i vidjeli ste što se dogodilo. Nećemo kupovati samo zato što ostali klubovi kupuju, nećemo kupovati zato što svi to od nas traže. Kupovat ćemo ako imamo novca i potrebe za pojačanjima”, završio je Klopp.

Izjave su to koje će svakako oduševiti igrače Liverpoola jer prije svega neće dobiti dodatnu konkurenciju, a Nijemac im je ovako lijepim riječima dodatno nahranio ego, a s druge strane racionalno poslovanje svakako će zadovoljiti i navijače te na koncu i čelnike kluba.