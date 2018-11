KLJUČNI ČOVJEK LOKOMOTIVE ZA NET.HR: ‘Tako je svejedno ljuti li se Zdravko na mene ili ne. Podržao sam Svetinu, ali…’

Razgovarali smo sa ključnim čovjekom kluba s Kajzerice Božidarom Šikićem

Kandidiranjem smijenjenog dopredsjednika i člana uprave Dinama Tomislava Svetina za Zagrebački nogometni savez, za što će ga kandidirati NK Blato, promijenili su se odnosi na nogometnoj karti Hrvatske.

POZADINA IZNENADNE SVETININE SMJENE: ‘Nije više htio biti Mamićev poslušnik, počeo mu se plesti u posao i planirao je napasti ZNS’

Dojučerašnji čovjek od povjerenje nepravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, odlučio je napasti ZNS znajući da tko drži Zagrebački nogometni Savez drži i HNS…

Svetina dobio potporu iz Lokomotive

Prema informacijama s kojima raspolažemo Svetina je dobio potporu iz Lokomotive, odnosno ključnog čovjeka kluba Božidara Šikića, “koji je očito okrenuo leđa Mamiću”. Izvor upućen u slučaj rekao nam je i kako se Šikić i Mamić navodno nisu čuli tri mjeseca i kako je Zdravko jako zamjerio Šikiću “to što mu je zabio nož u leđa”. Kontaktirali smo Božidara Šikića i upitali ga da li je istina da se s Mamićem nije čuo tri mjeseca i da si više nisu dobri upravo zbog navedenog?

PROCURILI DETALJI: Bijesni Zdravko Mamić u Sarajevu napao jednog od ključnih ljudi HNS-a: ‘Što si si ti umislio? Da ćeš voditi Savez?

“Danas ujutro sam se čuo sa Zdravkom Mamićem, možete doći i provjeriti kod mene pa ćete vidjeti da je to istina. Ali znate što, tako je svejedno ljuti li se Zdravko na mene ili ne ili bilo što drugo. Mi komuniciramo i dalje normalno. Pa nema se pravo netko na mene ljutiti ili ne ljutiti.

‘Oko svega je nastala čitava drama’

Oko svega toga, kandidature Svetine i moje podrške, nastala je čitava drama. Na tu temu oko kandidature i podrške Svetini, malo ste svi naporni. Istina je da sam Tomislavu Svetini dao svoju podršku za njegovu kandidaturu za ZNS jer su u to vrijeme podršku njemu dali svi. To je bilo prije nekih dva, tri mjeseca. Mi smo se tako dogovorili i tu prestaje svaka druga priča. Dalje nemam ništa na to dodati”, kazao nam je Božidar Šikić i nastavio:

“Imate svakakvih priča o meni i Mamiću sad vezano za tu temu. Sad kad već smo već ušli u tu raspravu, moram nas pitati: Što Dinamo dobiva ili gubi s mojom potporom Svetini? Pa, Dinamo je uvijek bio broj jedan u gradu Zagrebu, Dinamo tu nema nikakve veze. To su vam ljudi izdramatizirali bez veze. Da li je Dinamo uvijek broj jedan u gradu? Je li Pero Šarić bio član Dinama ili ga je Dinamo postavio, ili Kos ili ne znam koji su još prije bili. Ta priča je bez veze i ne da mi se više o tome pričati”, završio je Božidar Šikić.

No, naš izvor upućen u slučaj govori nam kako stvari nisu tako idilične. Neslužbene informacije kažu kako je pokušaj preuzimanja ZNS usmjeren protiv Zdravka Mamića. Miškovićeva Opatijska inicijativa se izgubila, a Svetinina smjena bila je jasna kada je u klub, na mjesto predsjednika Uprave GNK Dinamo došao Igor Kodžoman. Ova je priča, daleko od gotove…