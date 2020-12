KLJUČNI ČOVJEK HNS-A PROGOVORIO O GORUĆOJ TEMI: Što će biti s nacionalnim stadionom? ‘Valjda nam neće trebati 9 godina’

Šimić je prvi izrazio zabrinutost oko izgradnje i tvrdi da će se na njega čekati desetak godina

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno, emitiranoj u utorak navečer, gostovali su izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, predsjednik nogometnog sindikata i legendarni Vatreni, Dario Šimić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Tomislav Družak, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Ivica Rovis i sportski komentator HRT-a Stjepan Balog. A tema emisije bila je izgradnja nacionalnog stadiona.

“Zabrinjava me što se ponavljamo. Treba dugo čekati papire, to traje dvije do tri godine prije same gradnje. Mi taj stadion možemo realno očekivati 2030. godine. Radimo emisiju, radili smo ih i prije, ali ovo pitanje nacionalnog stadiona je za nas nogometaše već postalo uvredljivo”, rekao je Šimić.

‘Valjda neće trebati devet godina’

Zatim se Kustić javio za riječ…

“Volio bih da su ovdje s nama i predstavnici Dinama. Oni su najviše u tom dijelu dogovora s Gradom. Ja se nadam da nam neće trebati devet godina da izgradimo stadion. Ljude buni što mi pričamo o nacionalnom stadionu. Mi pričamo o stadionu u gradu Zagrebu i ljudi iz Dinama su trebali biti ovdje. S planom treba ići što prije. Mislim da se treba dogoditi nešto loše na maksimirskom stadionu da se nešto pokrene”, kazao je Kustić i zatim nastavio.

“U zadnjih nekoliko godina smo uložili preko 70 milijuna kuna u stadione preko Izvršnog odbora HNS-a, što bi trebala biti dužnost klubova i gradova. Zato mi stalno iniciramo da se ulaže u infrastrukturu. To nije posao Saveza i ne vidim koji savez u Hrvatskoj i Europi toliko ulaže u sportsku infrastrukturu. Dario Šimić je dobro rekao, čovjeka uhvati jeza kad vidi kakav stadion imamo u Zagrebu”, smatra ključni čovjek HNS-a.

Zatim mu je Šimić odgovorio.

“Društvo i 1500 klubova u Hrvatskoj zaslužuju bolju infrastrukturu. Ako se ne pokrenemo odmah i ne donesemo odluku odmah, neće se ništa pokrenuti. Sve ostalo je frustrirajuće i žalosno”, kazao je Šimić.

Država neće financirati gradnju

Družek pak tvrdi kako država neće financirati izgradnju stadiona. “Pred dva mjeseca je organiziran sastanak HNS-a, Grada Zagreba i Dinama. Ministarstvo turizma i sporta inicira gradnju stadiona. Mi nećemo biti financijeri, mi možemo sudjelovati u projektima, davat ćemo ideje i ovo može biti put. Ako Grad želi graditi stadion, onda mora naći model u kojemu će sudjelovati Dinamo. Njih treba nešto pitati. Hrvatskoj treba multifunkcionalan i samoodrživ stadion koji neće uzimati novac poreznih obveznika”, poručio je Družak.

Na koncu, Kustić je usput otkrio i kako će HNS na poljudu ipak postaviti hibridni travnjak.

“Danas je poslan dopis Hajduku. Sljedeći utorak je sastanak s Hajdukom oko izgradnje hibridnog travnjaka”, zaključio je Kustić.