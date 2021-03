Legendarni napadač Vatrenih za Luku Modrića imao je samo riječi hvale

Prošlo je 15 godina otkad je Luka Modrić prvi put zaigrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Tim je povodom HNS na svojim društvenim mrežama objavio intervju u kojem je legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić govorio o Modriću, a i njihovom zajedničkom stažu u reprezentaciji.

“Sjećam se tog okupljanja kad je Luka prvi put došao, među nama je bio kao dječačić. Pa… I ja sam onda još bio mlad, kamoli ne Luka, ha, ha, ha… Imao je veliki respekt prema suigračima, bio je prilično sramežljiv, ali… Vidjelo se odmah da ima ono nešto. Bila je to momčad u kojoj je bilo puno velikih igrača, poput Prše, Nike Kovača, Srne, Olića, Tudora, Petrića…, a on se odmah uspio nametnuti na terenu. Na treninzima i poslije na utakmici”, prisjetio se Klasnić.

🗓️ Ožujak 2006. – ožujak 2021.: 15 godina u hrvatskom dresu 🟥⬜🟥⬜🟥 🔝 Kapetan Vatrenih @lukamodric10 iščekuje obaranje rekorda po broju nastupa za reprezentaciju 👉 https://t.co/dzYMdUqbTe 💬 Ivan Klasnić prisjetio se njegovog debija ⬇️#BudiPonosan #LM135 #Vatreni🔥 pic.twitter.com/Jnj5upljzZ — HNS (@HNS_CFF) March 11, 2021

Bečka tragedija

“Prošli smo dosta toga u reprezentaciji, a naravno da ću se do kraja života sjećati one tragične utakmice protiv Turske u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Austriji. Uostalom, baš mi je Luka centrirao kad sam zabio gol u 119. minuti. Trebalo je sve biti gotovo, trebali smo igrati u polufinalu, opet protiv Njemačke koju smo pobijedili u skupini. Vjerojatno bismo otišli u finale, jer smo stvarno igrali odlično, ali… Na žalost, znamo svi kako je završilo. Slavili smo kao nikad i onda… Šok! Primimo gol u prvom sljedećem napadu. Sve se srušilo, psihološki smo potonuli, u penalima nismo imali nikakve šanse. Nikad neću prežaliti tu utakmicu, i dan danas pamtim svaki detalj, mučit će me sve to do kraja života, jer znam da smo imali momčad i igru za finale, možda i za naslov europskog prvaka. Nikad nećemo saznati što bi bilo da smo pobijedili Turke, ali… Bili smo jako blizu velikog rezultata.”.

Ivan Klasnić, za razliku od Luke Modrića, nije dočekao drugu priliku. Luka je deset godina poslije “bečke tragedije” s Hrvatskom ipak otišao do kraja i u Rusiji se okitio povijesnim srebrom.

“Bio sam ponosan kao da sam ja osvojio srebro. To što je ta generacija napravila je nešto veličanstveno, Hrvatska je u Rusiji naplatila sve one naše muke s Pratera. Ne želim se ni prisjećati tih teških trenutaka kad smo poslije poraza u raspucavanju jedanaesteraca svi popadali na travnjak od muke. To je sigurno bio jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. Ej, mi smo i nekoliko sati poslije utakmice u hotelu još uvijek plakali!”, otkrio je Klasnić.

“Mislim to kako ću mu poslati poruku i čestitati na 15 maestralnih godina u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ha, ha, ha… Luka je hrvatskom nogometu dao jako puno, njegov je doprinos momčadi ogroman, on je već godinama zaštitni znak hrvatske reprezentacije i mogu mu samo poželjeti puno zdravlja u nastavku njegove reprezentativne karijere. Nadam se da će potrajati još neko vrijeme, jer… Luka je nezamjenjiv!”, zaključio je Klasnić.