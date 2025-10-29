POVIJEST SE PONOVILA /

Kevin de Buyne je operiran, otkriveno što mu sada slijedi: 'Potpuni uspjeh'

Kevin de Buyne je operiran, otkriveno što mu sada slijedi: 'Potpuni uspjeh'
×
Foto: Alessandro Garofalo/zuma Press/profimedia

De Bruyne se ozlijedio dok je izvodio jedanaesterac tijekom utakmice njegovog Napolija protiv Intera

29.10.2025.
14:35
Hina
Alessandro Garofalo/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veznjak Napolija Belgijanac Kevin De Bruyne uspješno je operirao tetivu koju je ozlijedio u utakmici protiv Intera (3-1), objavio je talijanski prvoligaš u srijedu.

De Bruyne se ozlijedio dok je izvodio jedanaesterac kada se odmah se uhvatio za stražnji dio desnog bedra prije nego što mu je pružena pomoć da izađe s terena.

Kevin de Buyne je operiran, otkriveno što mu sada slijedi: 'Potpuni uspjeh'
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia

Skeniranje je kasnije otkrilo "ozljedu visokog stupnja mišića bicepsa femorisa", što je iziskivalo kiruršku intervenciju.

"Kako je i planirano, Kevin De Bruyne danas je operiran u Antwerpenu nakon ozljede visokog stupnja mišića bicepsa femorisa desnog bedra", navodi Napoli u izjavi. "Operacija je bila potpuni uspjeh. De Bruyne će nastaviti prvu fazu svoje postoperativne rehabilitacije u Belgiji."

Napoli nije naveo koliko će trebati da se 34-godišnji nogometaš vrati na nogometne terene. De Bruyne ima povijest problema s tetivama koljena i operiran je i 2023. godine kada je bio u Manchester Cityju.

Vodeći u Serie A, Napoli, u subotu dočekuje sedmoplasirani Como.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POVIJEST SE PONOVILA /
Kevin de Buyne je operiran, otkriveno što mu sada slijedi: 'Potpuni uspjeh'