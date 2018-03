KEK TVRDI DA SU MU NEKI IGRAČI PREMEKANI, KOPIĆ JASNO PORUČIO: ‘Igrači su dali sve od sebe da dođemo do pobjede’

Željko Kopić i Matjaž Kek nakon utakmice na Poljudu

Nakon remija u jadranskom derbiju između Hajduka i Rijeke treneri Željko Kopić i Matjaž Kek podijelili su dojmove s novinarima. Rijeka je povela golom Čolaka, a konačnih 1:1 postavio je Mijo Caktaš iz kaznenog udarca.

“Napravili smo sve da dođemo do tri boda”

Kopić je dobio pitanje o tome da li je zadovoljan s bodom.



“Pripremali smo utakmicu da je dobijemo, mislim da su svi na stadionu osjetili da su igrači dali sve da dođemo do pobjede. Napravili smo izmjenama i energijom sve da dođemo do tri boda. Nedostajalo je kvalitete u organizaciji igre, ali imamo vremena do finala Kupa da se pripremimo na pravi način i potučemo za trofej”, izjavio je Kopić, a prenosi Dalmatinski portal.

Imao je Hajduk jedan lošiji period od 15-ak minuta.

“Crna rupa kod nas nastane, mi smo u Poljskoj imali 72 posto posjeda, a i danas smo bili na puno višem postotku od Rijeke, ali posjed mora biti kvalitetan, a lopta dolaziti u prave zone. Nakon izgubljene lopte smo primili gol, potom smo imali još nekoliko slabijih trenutaka”, priznao je Kopić.

“Volim doći ovdje jer je pravi ambijent”

S druge strane, Matjaž Kek je izjavio kako je utakmica bila tvrda i agresivna kao i mnogi derbiji. Kazao je kako je bilo šteta jer su imali meč-loptu za 2:0. Slovenski stručnjak i dalje nije izgubio na Poljudu u svojoj karijeri.

“Što se tiče niza, meni je to bezveze. Volim doći ovdje jer je pravi ambijent i draže mi je igrati tu, nego pred 50 ili 100 gledatelja, tu se vidi imaš li muda. Znao sam da ćemo teško izdržati jer su nam neki igrači bili premekani u duelu za moj ukus. Ali ukupno je bilo korektno, drago mi je kad se igrači pozdrave na kraju”, priznao je.

O utakmici je još rekao: “Ja želim pobijediti, poslije 1:0 i šansi sam mislio da ćemo dobiti. Možemo živjeti s ovim rezultatom, ali najbitnije mi je bilo vidjeti kako će dečki reagirati na pritisak i agresiju jer tako će se i u Europi igrati. nema više vremena da primiš loptu. Naročito kad je ušao Toma Bašić, tu uvijek nešto ‘visi’. Meni je važno samo da mi ekipa raste, napreduje.”