KEK SE SPRDA S HAJDUKOM: Ni dosad nije bio omiljen u Splitu, a ovo mu sigurno neće pomoći

Bivši strateg Rijeke otkrio je neke dosad nepoznate detalje o svom vremenu na Kvarneru

Matjaž Kek proveo je pet dugih i uspješnih godina na klupi Rijeke. U tom periodu prekinuo je Dinamovu dominaciju u HNL-u, osvojio Kup i upisao nekoliko zbilja sjajnih nastupa u Europi, a posebno se ističe pobjeda nad Milanom. Ipak, čak i on žali za mnogim stvarima.

“Naravno da žalim, bilo je tu nekih stvari koje kad gledaš u retrospektivi, nisam samom sebi jasan. Gledaš snimku, jurimo rezultat i vidiš sebe kako mijenjaš u 88. minuti i hvataš se za glavu, čudiš… Ponekad je strah od ozljeda, a nekad si toliko unutra u meču, u taktici, u igri, a moraš se odmaknuti. Treba se i usavršavati, ostaviti si vremena za napredak jer nogomet stalno napreduje…ali to je takvih intenzivnih pet i pol godina u Rijeci bilo”, rekao je Kek za HoćuRi.

Nije bio naklon mladim igračima

Jedna od stvari koje su mu se posebno zamjerala dok je bio na klupi kluba s Rujevice bila je rigidnost po pitanju selekcije igrača. Svi njegovi kritičari kao najveću manu isticali su mu to što nije afirmirao mlade igrače.

“Je, to će me posebno pratiti, da nisam nekako zatvorio ciklus i afirmirao barem jednog igrača iz podmlatka. No, nije to baš tako jednostavno, puno toga radilo se u hodu, uspostavljan je sustav, a dok loviš naslov ili Europsku ligu, tko će ubaciti u takvu vatru nedokazanog dječarca, jer to su djeca. Možda se sa tribina ili TV ne vidi…pritisak publike je velik i mora biti, ali tog mladog igrača, tog talenta treba netko i pripremiti.”

Slovenski stručnjak otkrio je i tko je od igrača koje je trenirao u Rijeci bio najveći profesionalac. Kao najprofesionalnijeg istaknuo je često osporavanog Leonarda Žutu.

“To je možda i najveći profesionalac kojeg sam trenirao. Nevjerojatna disciplina i snaga volje. Naravno da ima svoje limite, ali to koliko je on napredovao svojim trudom, radom i pristupom…to je za udžbenike. Je da mi je došlo ponekad da uletim u teren i ugrizem ga za vratnu žilu, ali onda dođe do frke i kažeš dečku da ode na desnog beka i on mirno ode i odigra najbolje što može. I bude dobro. Vele mu da ga neće bit 3 mjeseca, on radi po 15, 16 sati na dan i vrati se u mjesec dana. Na kraju krajeva, moglo se vidjeti moje veselje kad je zabio gol, možda najbolje opisuje moje mišljenje o tom dečku.”, rekao je izbornik Slovenije.

Nije krio da je bilo i neprospavanih noći

“Onaj Aberdeen recimo, gazimo ih prvih pola sata, stative..i onda stave tri komada, dođe ti da se objesiš. Ili ona Lokomotiva…duge budu te noćne vožnje s Kantride u tim situacijama, misli se roje u glavi. A tek na početku, dignemo se ujutro i onda moramo pronaći teren za trening, dva sata do treninga mi nemamo pojma gdje ćemo trenirati. Kamp, nemoguće je opisati važnost kampa.”, istaknuo je Kek.

Rijeka sada nastupa na Rujevici, a brojnima fali legendarna Kantrida, no Kek je šaljivo otkrio – favorit mu je neki treći stadion:

“Meni je najdraži Poljud. Tamo nisam niti jednom izgubio. Ma meni na liniji dolje je u principu svejedno, a iskreno smatram privilegijem što sam doživio obje. Kantrida je legendarna, na Rujevici smo dobili potrebno za trening, a u krajnjoj liniji, Rijeka je tamo osvojila prvenstvo.”, našalio se Kek i bocnuo Hajduk.

Za kraj je otkrio i koja je najvažnija pouka koju je izvukao iz svojih pet godina na klupi Rijeke.

“Najveću stvar koju sam naučio u Rijeci – ne biti zlopamtilo. Ja sam užasno tvrdoglav i nakon ove epizode sjetio sam se jednog starog prijatelja u Mariboru s kojim ne pričam godinama. Mislim iz mladih dana još i užasno mi to sad teško pada, moram skupiti hrabrosti i javiti mu se, pa što bude. Ne znam hoćemo li pričati, ali moram probati. Ne smije čovjek biti zlopamtilo…puno gubiš”, mudro je zaključio 57-godišnji trener.