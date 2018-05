KEK PREGOVARA S PARTIZANOM? Predsjednik Rijeke komentirao natpise, govorio o najvećem hrvatskom klubu i regionalnoj ligi

Predsjednik Rijeke Damir Mišković komentirao je medijske natpise o Matjažu Keku i Partizanu

U srpskim medijima u posljednjih se nekoliko dana provlači vijest kako je Miroslav Đukić na tankom ledu u Partizanu i da će uskoro napustiti poziciju trenera u beogradskom velikanu. Odmah se pojavila vijest kako srpski klub želi dovesti slovenskog stručnjaka na klupi i dalje aktualnog prvaka hrvatske Rijeke – Matjaža Keka.

Zadovoljan sezonom Rijeke

Predsjednik Rijeke Damir Mišković u razgovoru za Telegraf, naglasio je da su u klubu zadovoljni sezonom.

“Gospodin Kek ima svoj ugovor koji još traje i on će tu biti i narednih godina. Rijeka nije od onih klubova koji često mijenjaju trenere. Jednostavno, svi smo se uklopili. Njemu se sviđa u Rijeci, nama se sviđa s njim i tako da vjerujem da će on ostati ovdje, što se nas tiče,” objašnjava Mišković i komentira navodne pregovore Keka s Partizanom.

“Nadam se da bih bio upoznat”

“Prvi put sad čujem za nešto takvo. Mi smo zadovoljni s njim, a i on s nama. Iskreno se nadam da bih bio upoznat da je došlo do nekih pregovora. Ja ne mijenjam trenera jer Kek je ostvario fantastične uspjehe s Rijekom i momčad izgleda uvijek dobro i bolje. Nama i njemu odgovora njegov način rada i on ostaje”, rekao je Mišković kojeg su upitali o tome koji je klub najveći u Hrvatskoj.

“Rijeka sigurno nije najveći klub u Hrvatskoj, još uvijek, iako meni jest. Ako pogledamo realno, kada pogledamo rezultate, Dinamo zauzima to mjesto jer je najviše osvojio. Rijeka je u posljednjih 5,6 godina promijenila sliku hrvatskog nogometa i meni je to drago. Napravili smo jedan europski klub i to je najbitnije”, rekao je.

O regionalnoj ligi

Regionalne lige igraju se u vaterpolu, košarci, ali ne i u nogometu.

“Po meni, to je trenutačno nemoguća misija. Infrastruktura to ne dozvoljava. Nogomet je drugačji sport. To je preskupa i nitko to ne bi mogao plaćati. Bilo bi samo domaćih navijača, bez gostujućih što nije poanta. Trebao bi veliki spoznor i sigurnosni uvijeti, ali nisam siguran da smo mi spremni za to”, zaključio je predsjednik Rijeke.