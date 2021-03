Kek je hrvatskog prvoligaša Rijeku vodio od 2013. do 2018. godine

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu će utakmicom protiv Slovenije otvoriti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

DALIĆ UOČI OKRŠAJA SA SLOVENCIMA GOVORIO O MODRIĆU: Rekao je do kada će Luka igrati za Vatrene; ‘Kada vidim kakav nam dolazi…’

Na klupi slovenske reprezentacije u toj utakmici bit će Matjaž Kek, hvatskoj javnosti najpoznatiji po tome što je pet godina vodio Rijeku i s njom u sezoni 2017./2018. osvojio naslov prvaka.

Iz Rijeke je kek otišao u listopadu 2018., a od studenog iste godine izbornik je reprezentacije Slovenije.

Kompliment za Modrića

Kek je uoči okršaja s Hrvatskom dao intervju za Dnevnik Nove TV u kojem je najavio taj susret.

“‘Krećemo s favoritom naše grupe. Poznajemo jedni druge, nema tu puno tajni. Danas se u nogometu sve zna. Protivnik zaslužuje poštovanje, ali moramo razmišljati o sebi”, rekao je pa se osvrnuo na kapetana Vatrenih Luku Modrića:

“U reprezentaciji i u Realu nemoguće ga je zaustaviti, ali fokusirati se samo na jednog igrača uz toliko kvalitete bilo bi pogrešno. Nema se što filozofirat o Luki, u tim godinama nosit Real i Hrvatsku je veliki kompliment.”

Oršić u nekom drugom stanju

Kek se zatim osvrnuo na Mislava Oršića, hrvatskog reprezentativca i jednog od najboljih igrača Dinama. Oršić je od 2014. do 2016. bio igrač Rijeke, a sada se Kek osvrnuo na to da on nije diobio šansu u njegovoj ekipi.

“Pročitao sam da se provlači to. Mislav je tada bio u nekom drugom stanju, vraćao se nakon ozljede i teško mu je bilo garantirati u Rijeci veliku minutažu. Ali neka sam pogriješio, neka smo mi u Rijeci pogriješili. Meni je drago da se dokazao kroz težak put, nije bilo lako otići u tim godinama u Koreju. Ovo što sada radi je vrhunski u top-ekipi kao što je Dinamo, s fantastičnim rezultatom koji su napravili”, poručio je.